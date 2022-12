Embanderados en el domingo de todos los domingos

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Euforia, algarabía, nerviosismo, ansiedad, entusiasmo, optimismo. Se terminan los sustantivos para contar lo que vive la mayor parte del pueblo argentino (y de otras partes del mundo que también apoyan) así como se terminaron los adjetivos para describir a Messi. Y se terminaron sus camisetas en todo el planeta, al menos las originales, porque las réplicas pueblan tiendas de los más diversos rubros, así como las banderas, cada día más buscadas para engalanar la casa, el auto, para emponcharse (por más calor que haga) o simplemente para hacer flamear al viento de la Scaloneta.



Un domingo especial, distinto, único. El invierno qatarí despertando emociones, que atraviesan el alma como las del ‘Verano italiano’ que cantaba Gianna Nannini en el 90, como el invierno brasileño en el que también estuvimos tan cerca y como el soleado invierno mexicano en el que el Diego nos daba cada día más (en la voz de Valeria Lynch).



Se desayuna tarde, se almuerza temprano, se picotea en el entretiempo, se ayuna porque la garganta está cerrada de la angustia... cada familia lo vivirá como pueda. Las tristezas, las necesidades, las frustraciones de la vida diaria no desaparecen, pero se hacen más llevaderas cuando los de celeste y blanco nos representan.



Un domingo que nadie podrá olvidar, aunque el camino trazado hasta aquí, no exento de escollos, sólo pueda traducirse en orgullo al margen de cualquier resultado. Un domingo que terminará las 14 o que, ojalá, no terminará nunca.