La Argentina que queremos

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

La selección argentina de fútbol compite hoy por una nueva final ante Francia. El conjunto que dirige Lionel Scaloni llega a esta etapa con elogios y admiración de los más diversos rincones del mundo. La Albiceleste trasmite al mundo el sentido de equipo, de pertenencia y los fanáticos se terminan abrazando y alentando juntos, sin importar ninguna barrera ni de edades, ideologías ni aquella grieta que diversos sectores bastardean día y noche para que el país explote en mil pedazos y para que los jóvenes huyan del país. Aunque hay que reconocerles a los pronosticadores del caos que en parte tuvieron razón cuando hicieron predicciones apocalípticas de que se venía una fuga masiva del país. Es lo que efectivamente ocurrió, pero fue una estampida hacia Qatar y con el solo fin de alentar a la selección nacional. Allí sí demostraron que los que explotaban eran los corazones de alegría, de respeto, admiración y orgullo por haber nacido en esta parte del mundo. Los qataríes y numerosos países del mundo observan con admiración la alegría, el aliento a la selección que capitanea Lionel Messi, que llega a la final soñada y con un equipo que merece respeto, por su desempeño como leones en el campo de juego, sin fisuras ni escándalos externos de parte estos jóvenes jugadores que en cada partido dejan en la cancha corazón y vida para conseguir el mejor triunfo. Por eso, la Argentina obtuvo en este Mundial el mejor reconocimiento, el del respeto del mundo y es la Argentina que todos quieren, la que defiende a quienes quieren bastardear la celeste y blanca, porque es la que nos cobija a todos.



Se suma el apoyo a la Scaloneta por haber recuperado aquel jogo bonito que no pudo brindar Brasil al quedar a mitad de camino o la prometida y frustrada amenaza de letalidad de Alemania que tampoco pudo superar a los aguerridos adversarios, como sí lo hizo con guapeza la selección nacional.



La final de fútbol es hoy ante Francia. Será la prueba definitiva. Un resultado positivo coronaría todo lo actuado, pero hasta aquí la Selección y sus jugadores, demostraron que los argentinos con un fin común pueden superar cualquier grieta y, juntos, recuperar la memoria de la grandeza de un país. Lo demostraron los integrantes de la Selección, que al llegar a esta instancia ya están coronados de gloria y nos hicieron recordar la importancia del orgullo de pertenencia a una familia, a una bandera, a una Nación.



Los desafíos

Está claro que la ciudadanía dio ejemplo de convivencia y de que podemos estar juntos por una causa común como lo hicieron por la Selección, pero podríamos pensar -como se hizo también al ir en busca de la recuperación de la democracia-, esta vez en defensa de una Nación.



Lo cierto es que todo lo previo, es decir el comportamiento de los ciudadanos a favor de la Selección, representó un cachetazo a las mezquindades demostradas por parte de la dirigencia argentina, como sucede en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que muchas veces, con el solo fin de cuidar los intereses del partido o protegiendo sus propias ambiciones, promueven grietas, odios, rencores. Proponen, como lo hacen en las redes, destrozar al otro porque pertenece a otro espacio político o piensa distinto. Muchos dirigentes que dicen enarbolar el estandarte de la república y el respeto a las leyes, actúan de manera hipócrita y disfrutan sembrando discordia, trasmitiendo un germen de odio en especial en la juventud que está en plena formación ciudadana. En consecuencia, en el campo político, a dos semanas de finalizar el año, no puede decirse que se hayan observado gestos de grandeza a favor de la patria.



El gobierno, con sus herramientas y limitado por compromisos heredados, intenta reencauzar la economía en crisis. La oposición mostró en todo este año que está muy cómoda agitando un posible desastre, sin aportar ideas para las soluciones que reclaman. Son los mismos que endeudaron a la Nación los que ahora se escandalizan por las consecuencias, aunque nunca admitieron el error de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional como lo hizo Cambiemos solicitando 45.000 millones de dólares en 2018, que hasta ahora no se supo qué destino tuvo. En marzo, la actual administración logró una renegociación, que claramente condiciona la política económica nacional, ya que cada tres meses hay que rendir cuentas de cómo se va cumpliendo lo acordado.



A ello hay que sumarle los efectos externos, como sucede también con todos los países, por la consecuencia de la guerra desatada en Europa, que sacudió la economía global al elevar, por ejemplo, la tarifa de energía y otros productos clave. Todo ello presiona a una frágil economía como la de Argentina, que vive envuelta en la urgencia de cumplir con compromisos externos, evitar que el dólar se dispare e intentar poner freno a la inflación. Justamente, Moody’s, la calificadora de riesgos, advirtió las dificultades que podría enfrentar la Argentina con el programa económico del FMI y el equilibrio macro a mediados del año próximo, además de sugerir la unificación de los tipos de cambio.



Los que viven y sacan provecho del caos siguen con su aceitado mecanismo de especulación en el mercado de cambio. Desde la cartera económica estarían viendo cómo poner algo de paños fríos a la fluctuación de la moneda estadounidense, en especial al dólar libre. Entre los riesgos que advierten está el sector agrícola sumado a las próximas elecciones. Mientras tanto, todos siguen muy de cerca las movidas que hace el ministro Sergio Massa, sobre todo esperando un plan que proteja la economía doméstica de los argentinos, tras haber logrado algo de reservas.



Un poco de alivio

Un primer pequeño alivio llegó esta semana con la pequeña desaceleración de la inflación al situarse en 4,9%, es decir por debajo del 6% que venía promediando, producto en parte por los diversos acuerdos para frenar el alza de precios. Desde la cartera económica anhelan que sea el inicio de una tendencia bajista en los próximos meses, ya que la idea es reducir por debajo del 4% entre los meses de marzo y abril del próximo año. Es que en materia de inflación se está cerrando el peor año. También resta resolver cómo ingresar mayor cantidad de dólares al país mediante exportación.



Rodríguez Larreta acelera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, comenzó acelerar el proceso de armado y estrategia electoral con vista a su candidatura presidencial para el próximo año. Esta semana reunió a dirigentes y potenciales candidatos de todo el país. Fueron en total unos 5.000 asistentes, entre senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales del PRO y partidos aliados de 23 provincias.



Rodríguez Larreta, en el predio de Costa Salguero, les recordó el recorrido realizado durante todo el año por el país. Estuvo este año en 21 provincias, entre ellas Misiones. La interna será muy dura, por ello el alcalde empezó a moverse y a apurar a los dirigentes para que definan a quién van a apoyar.



Con el renunciamiento de Cristina, Mauricio Macri y Patricia Bullrich quedaron fuera de eje, puesto que su posicionamiento principal es ser duros contra el peronismo en general y contra los K en particular.



Fecha electoral definida en Misiones

Misiones definió fecha de elecciones de autoridades provinciales. Será el próximo 7 de mayo, restará la correspondiente publicación oficial de parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad, lo que se concretaría después de la Navidad.



Desde hace tiempo Misiones viene votando de manera anticipada. La fecha más habitual era junio, aunque esta vez se optó por unos días antes. En el ámbito político misionero sólo se aguardaba que se concretara tal confirmación, porque como dijo el concejal radical Pablo Velázquez, era un secreto a voces que Misiones votaría en forma anticipada. Por eso también deslizó que desde Juntos por el Cambio van a salir a competir para pelear el poder en esa fecha. Además, desde algunos sectores de la oposición entienden que es una oportunidad para discutir las cuestiones de Misiones, como sostuvo el diputado radical Martin Arjol, al plantear que es la oportunidad para que cada espacio político pueda expresar el modelo de provincia que pretende. En similares términos se expresó Martín Goerling, quien se muestra como aspirante a competir desde el PRO y añade que da certeza tener la fecha con anticipación para prepararse y llegar desde Juntos por el Cambio con una propuesta sólida a los misioneros. Del mismo modo, Ninfa Alvarenga se mostró crítica al sostener que como liberales libertarios entienden que es un despilfarro de recursos pudiendo la Provincia plegarse a las elecciones nacionales.



Están los que plantean controlar la ansiedad de salir a la cancha, como sostuvo Pedro Puerta desde Activar y esperar la publicación del decreto con todo el cronograma para concretar reunión en Juntos para el Cambio y armar estrategias electorales y definir candidaturas, que quizás será la cuestión más estresante por resolver en este espacio, que al no tener liderazgos ordenadores en la provincia, sumado a las peleas internas de la dirigencia nacional, tensiona la elección de las candidaturas.



Homenaje

En la semana, la mesa del Comité Provincia del radicalismo rindió homenaje a quienes desempeñaron alguna función pública tras recuperarse la democracia en el país en 1983. En la ocasión, el máximo referente misionero por entonces, Ricardo Barrios Arrechea, como ex gobernador de la provincia, a manera de reflexión y desafío propuso a los dirigentes cerrar la grieta y acordar políticas comunes, para concretar aquella máxima planteada por el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín de que con la democracia se educa, se cura y se come.



La renovación con los candidatos

El Frente Renovador de la Concordia ya tiene resuelto quienes serán los principales candidatos en las elecciones de mayo. Desde hace al menos un año, desde la conducción se venía dando señales de cómo quedaría conformada la fórmula y el conductor de la renovación, Carlos Rovira tras ser reelecto el 10 de diciembre como presidente de la Cámara de Representantes, dejó en claro cómo sería esa amalgama entre experiencia y la fuerza impulsora de la juventud. En tal sentido, detalló el jueves en reunión partidaria que la fórmula a gobernador y vice la conformarán Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli.



Lo de Passalacqua incluso lo adelantó en la noche del 2 de junio de 2019, tras el aplastante triunfo de la fórmula Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce. En medio de aquella algarabía, Rovira deslizaba que Passalacqua podría ser candidato a gobernador en las elecciones de 2023 si así lo anhelaba el pueblo, al observar que los misioneros habían quedado conformes con la gestión y esperaban un período más de quien había ejercido el cargo de gobernador desde el 2015 hasta el 2019. Por lo tanto, quien ahora se desempeña como diputado provincial estará acompañado por un par, el también legislador Romero Spinelli, a quien se le reconoce tener volumen político y de gestión, al haber encabezado con éxitos proyectos del Silicon, programación, robótica y economía del conocimiento.



En el encuentro, Rovira les pidió a sus colaboradores mantener una intensa dedicación, escuchar y seguir buscando soluciones a la gente, sin confrontación y mucho trabajo y diálogo.



Sobre todo, se resaltó la previsibilidad del misionerismo a favor de los ciudadanos. Ello, según se planteó, se ve además reflejado en los números positivos de crecimiento y desarrollo que viene registrando la provincia y se plantea como una certeza para seguir transitando este camino. Ello es posible a partir de saber administrar, haber pagado la deuda heredada, había indicado Rovira al cuestionar el desacierto de administraciones anteriores de haber cedido un punto y medio de coparticipación de la provincia.



Los desafíos que se vienen en la provincia se plantean la de mayor incorporación de tecnología en diferentes ámbitos. Ello para ratificar lo que se hizo y lo que se pretende hacer, parten de un principio ordenador del espacio, que termina definiendo una fórmula integrada por la experiencia y seriedad que trasmite Passalacqua con el acompañamiento de la fuerza de la juventud, de Romero Spinelli.



A su vez, por trayectoria y conocimiento se eligió al actual vicegobernador Carlos Arce para encabezar la lista de senadores y como ya venía desempeñando la tarea en elecciones previa, el actual gobernador Herrera Ahuad queda como jefe de campaña. También se supo que el intendente capitalino Lalo Stelatto va por su reelección. A ello se suma la gran oferta electoral que están preparando el movimiento que gobierna la provincia con alrededor de 600 sublemas, con muchos jóvenes e independientes, que intervendrán por primera vez en la vida política.