Virus del camello: podrían generarse brotes globales

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El entrenador de la selección de fútbol de Francia, Didier Deschamps, decidió días atrás el aislamiento de varios jugadores que tenían fiebre y se sospecha que podrían tener gripe o el virus del camello, como se le dice popularmente.



Este virus causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers, por sigla en inglés). Es una especie de coronavirus diferente al que causa el Covid-19. Ahora, un equipo de científicos de Alemania, China, Reino Unido y Arabia Saudita advirtió en la revista The Lancet Global Health que existe el riesgo de que las personas que han ido a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol vuelvan a sus países y se generen brotes.



Los síntomas del Mers pueden confundirse con los de la gripe o con los del resfrío. Hay personas que adquieren la infección pero no se manifiesta. Los síntomas empiezan a aparecer unos 5 o 6 días después de la exposición, pero pueden oscilar entre 2 y 14 días.



“El riesgo de que los visitantes de Qatar regresen a sus países de origen infectados por el Mers-Cov sigue siendo real”, escribieron en el artículo.



Señalaron que la Copa de Fútbol de la Fifa 2022 se está desarrollando simultáneamente con el festival del concurso de belleza de camellos del Camel Mzayen Club en Qatar.



“Todas las autoridades de salud pública y el personal sanitario, no sólo de Oriente Medio sino de todos los países desde los que hayan viajado los asistentes a cualquiera de los dos eventos, deben tener mayor conciencia de la posibilidad de infección por el virus Mers-Cov”, recomendaron.



Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconseja un test específico para el Mers-Cov en los puntos de entrada, los científicos recomiendan que los sistemas de atención sanitaria deben permanecer siempre vigilantes, especialmente en el mes siguiente a los dos eventos.



“Se debe aconsejar a los viajeros que regresen que busquen atención médica rápidamente si se sienten mal, y que informen a su profesional sanitario de su reciente viaje a Qatar”, sostuvieron y apuntaron a tomar medidas ya que el virus que causa el Mers es más letal que el coronavirus que generó la pandemia por el Covid-19



“No hay ninguna recomendación”

Por otra parte, el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, señaló: “Nuestro mensaje es que el Ministerio de Salud qatarí no emitió ninguna alerta”.



La situación en torno al nuevo virus respiratorio tomó visibilidad luego de que en los últimos días se conozca que habría cinco jugadores de la selección de Francia afectados por la enfermedad. Más repercusión aún tomó la información cuando Les Bleus clasificaron para jugar la final del torneo mundial con la Argentina.



Ayer el representante diplomático argentino buscó transmitir calma durante la conversación con este medio. “Por el momento no hay ninguna advertencia específica, si llegara a salir algo desde el Ministerio de Salud de Qatar lo reproduciremos, pero por el momento la Embajada no va a hacer pronunciamientos”, dijo Nicolás.