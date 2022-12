Tini no podrá estar en la final, pero De Paul tiene un amuleto

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Tini Stoessel no logró trasladarse a Qatar para acompañar a Rodrigo De Paul en la final del Mundial. Según explicó Ángel De Brito, la intención estuvo -y hasta evaluó contratar un avión privado-, pero si viaja no le dan los tiempos para preparar sus shows en el Campo Argentino de Polo, los días 22 y 23 de diciembre. De esta manera, alentará hoy a su novio desde Buenos Aires, acompañada de su mamá Mariana Muzlera.



La cantante la había pasado muy mal en los meses previos a la Copa del Mundo, ya que la tildaron de “mufa” por el flojo desempeño del deportista. Los hinchas argentinos temían que el ex Racing tuviera severos problemas durante la competencia pero eso no ocurrió. Sin ir más lejos, ella lo fue a apoyar en el segundo y tercer partido, contra México y Polonia. Ambos encuentros fueron victoriosos para la Selección nacional y desde entonces fue llamada “Amuletini”.



No hay dudas de que De Paul extrañará su compañía independientemente del resultado frente a Francia, pero seguramente harán una videollamada una vez finalizado el evento. El reencuentro se dará el martes, cuando La Scaloneta aterrice en Ezeiza.



Después de sorprender a Tini Stoessel con un emotivo posteo de agradecimiento, Rodrigo De Paul les mostró a sus seguidores la pequeña foto que lo acompaña desde los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Se trata de una postal donde aparece muy cariñoso con su novia. Los usuarios no tardaron en calificarla como “la estampita del amor”, ya que se aferra a ella cada vez que necesita fuerzas.



El jugador vive su primera Copa del Mundo con mucha pasión y esfuerzo, ya que tuvo algunos problemas físico que lo obligaron a infiltrarse. Sin embargo, siempre dejó el alma dentro de la cancha.