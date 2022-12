El Congreso está en el medio de una disputa política por la Magistratura

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El próximo miércoles jurarán los diputados electos para integrar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que propone y sanciona jueces y que se encuentra en el centro de la tormenta política que sacude al Congreso de la Nación por la disputa entre el oficialismo y la oposición sobre quienes deben ser los legisladores que lo integren.



La jura de los diputados será encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y generó todo tipo de repercusiones políticas en el Congreso de la Nación, porque la designación de los legisladores para ese cuerpo se judicializó por la discusión que dividió las aguas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado sobre cuáles eran los espacios políticos que debían elegir sus representante en ese organismo.



Mientras se organizan los detalles de ese acto de jura que se realizará en el Salon Bermejo del Palacio de Tribunales, desde el gobierno nacional hacen el último intento de lograr una sesión en la Cámara de Diputados antes de Navidad para tratar el proyecto de blanqueo de capitales firmado a principios de mes por nuestro país y Estados Unidos con el objetivo de que ingresen nuevas divisas al Banco Central.



“La acordada de la Corte debería aflojar la tensión y la idea es convocar a una sesión la semana próxima” explicaron a El Territorio desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero hasta el momento la idea es más una expresión de deseo que una posibilidad concreta de que el bloque oficialista consiga los diputados necesarios de otros espacios políticos para lograr el quórum que permita un debate en el recinto.



Si esa última sesión del año naufraga, el proyecto que contiene el acuerdo firmado con Estados Unidos por el intercambio de información financiera y que entra en vigencia el 1 de enero del 2023, pasará a ser parte de la larga lista de temas pendientes que el parlamento nacional podría abordar durante el periodo de sesiones extraordinarias.



En ese sentido se expresó la semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando dijo “en los próximos días vamos a enviar el proyecto al Congreso de la Nación y aspiramos a que se trate en extraordinarias”.



El ministro Massa también aclaró que “no es como leí por ahí de que el gobierno necesita la ley. No. Quienes necesitan la posibilidad de tener un mecanismo de exteriorización son aquellos que tienen una situación irregular frente a la Afip para no tener una situación de litigiosidad frente al fisco argentino”.



Seguidamente expresó que “les aconsejo a quienes tienen cuentas en el exterior que pongan regular su situación con la Afip porque van a vivir mucho más tranquilos”.



La Corte avanza con la jura

El acto de jura de los diputados oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y opositores Roxana Reyes y Álvaro González se realizará el miércoles, a las 11, en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y será dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.



Todavía no hay definición judicial sobre la situación de los senadores electos para integrar el Consejo de la Magistratura. Se trata de los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y del radical Eduardo Vischi.



El Consejo de la Magistratura tiene 20 integrantes, pero hasta el momento sólo hay 12. Entre los que ya juraron están los representantes de los jueces y del Poder Ejecutivo. Falta que se integren los cuatro diputados que jurarán el miércoles próximo y los cuatro senadores cuya situación aún no se resolvió.



El conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura, que en el fondo es la disputa de poder que enfrenta a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, con el Poder Judicial, comenzó a escalar fuerte el mes pasado cuando el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick resolvió que la designación de la diputada radical Roxana Reyes debía invalidarse.



Luego de esa decisión judicial la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló ese fallo y anuló la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.



Esa decisión de la Presidenta de la Cámara de Diputados puso el dedo en la llaga más ardiente de la grieta que separa el Congreso de la Nación y desencadenó el enfrentamiento con la oposición que terminó en una sesión de insultos y agresiones el pasado 1 de diciembre.



El nuevo capítulo de esta pelea se conoció el jueves de la semana pasada con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de avanzar en el juramento a los diputados por “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura” y en ese sentido “se debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.



En esa acordada los miembros del máximo organismo judicial de la Nación explicaron que “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes” y que “la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

Qué dicen los diputados

Luego de que se hiciera pública la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de avalar la elección de los diputados propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, explicó que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. Seguidamente Moreau dijo que “hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo” en un intento por dar por cerrado el conflicto.



Desde la vereda opositora, el radical Mario Negri dijo que “la Corte Suprema está terminando con los atropellos y los alzamientos contra sus sentencias de parte del kirchnerismo”.



El diputado que preside el bloque radical en la Cámara Baja explicó que “la Corte nos dio la razón, Cecilia Moreau no tenía ninguna facultad para intentar obstruir el funcionamiento de un organismo que debe seleccionar y juzgar a los magistrados”.



Según el diputado Negri la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “es un acto de estricta justicia y saludamos que se comience a normalizar el Consejo de la Magistratura, que el kirchnerismo intentó bloquear desde que dividió los bloques en el Senado y luego con la resolución caprichosa de Moreau”.