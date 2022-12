Crisis de hipertensión y glucemia, lo más atendido en la guardia

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Desde hace tiempo las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) marcan la agenda en los centros de salud. Estilos de vida más estresantes, mala alimentación, poca actividad física y consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y alimentos ricos en grasas disparan cada vez más las enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes o ACV. Y en ese marco, el Hospital Ramón Madariaga de Posadas, referente en la región, tuvo todo el año una sostenida cantidad de consultas en la guardia de emergencias por pacientes con estas patologías crónicas no transmisibles mal controladas o sin control.



La médica Andrea Gallardo, responsable del Departamento de Emergencia del Madariaga, contó que atendieron principalmente “casos de hiperglucemia, infecciones secundarias a un mal manejo de la diabetes, crisis hipertensivas y todo lo que es osteoarticular como lumbalgias y traumatismos”.



A ello, la trabajadora de la salud agregó que también cuentan en Emergencias con consultorios de Ginecología, Cirugía y Traumatología.



“Cada uno maneja casos diferentes, por ejemplo, cirugía se ocupa entre otras de las apendicitis, cuadros biliares, abdómenes agudos de etiología diversa; en internación prima lo cardiovascular, desde lo coronario y vascular cerebral como un ACV isquémico o hemorrágico, así como los accidentes de tránsito que es algo muy habitual para nosotros”, explicó.



En esa línea, el informe anual que elabora la Dirección de Programación y Planificación del Ministerio de Salud Pública de la provincia da cuenta de que en Misiones, al igual que en el resto del país y del mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles pasaron a ocupar los primeros lugares entre las causas de muerte en la población.



El último documento difundido al respecto da cuenta de que en la provincia las enfermedades no transmisibles para el año 2020 representaron el 61,75% de las 7.126 muertes que hubo en ese período.



Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en la provincia. En tanto que la diabetes mellitus en 2013-2014 comenzó a posicionarse entre las primeras cinco causas de muerte en la tierra colorada.



“Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentaron al 25,4% en el mundo y son la principal causa de muerte prematura y discapacidad, responsables de la mortalidad en el mundo de alrededor de 60% y en Argentina 73,4%”, había explicado recientemente la médica Elizabeth Méndez, responsable de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles dentro del centro de salud.



Virus respiratorios

Por otro lado, la médica responsable del servicio de Emergencias, señaló que pese a haber pasado la temporada de invierno, en el centro de salud mantienen activo un consultorio para síntomas respiratorio-febriles y otro para la atención de casos no respiratorios para así evitar la diseminación de patologías respiratorias entre los pacientes que esperan ser atendidos o el personal de salud.



Asimismo, se refirió a los cuadros respiratorios. “En invierno siempre vamos a tener más patologías respiratorias, pero en este año que estuvimos todavía con el uso del barbijo fue menor a lo habitual”.



Sin embargo, sostuvo que en los últimos días: “tuvimos un repunte de enfermedades respiratorias, probablemente relacionado con el hecho de dejar de usar barbijo. Detectamos circulación de adenovirus, fueron pacientes que se internaban con neumonías bilaterales, se hicieron todos los estudios inclusive para Covid-19, detectándose más adenovirus que son un grupo de virus que causan infecciones”.



Una situación similar, tal cual lo había informado este medio semanas atrás, también se detectó en los centros de salud pediátrica.



Por último hizo mención a que es permanente la atención de traumatismos por accidentes de tránsito.



En ese sentido llamó a los conductores de motocicletas, autos y ciclistas a ser responsables al subirse a un vehículo y salir a calles y avenidas a circular.



“La gente debería utilizar los elementos de seguridad, pero no lo hacen o los usan mal. Por ejemplo, se colocan el casco, pero no se lo ajustan y ante un siniestro pierden el elemento de protección, dejando expuesta la cabeza”, finalizó.