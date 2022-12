Dónde ver de cerca a las ballenas

domingo 18 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Las vacaciones no se conciben como antes. Ya no se trata sólo del tradicional turismo de sol y playa. Ahora es posible ir a destinos paradisíacos cercanos, como el Sur argentino, o más apartados como las Islas Azores, donde se puede perderse por su naturaleza virgen. También se puede optar por realizar grandes viajes para ver animales exóticos o incluso irse de vacaciones a la Antártida, y disfrutar allí de experiencias únicas como el avistamiento de ballenas.



Estos animales de medidas descomunales e injusta fama de agresivos se acercan año tras año a la costa para la cría. Buscan lugares arremansados, de aguas cálidas en las que encontrar abundante alimento. Península Valdés es uno de los destinos predilectos de la ballena franca austral, mientras que las ballenas jorobadas se dirigen a Glacier Bay en Canadá; la costa californiana es el destino de miles de ballenas grises. La curiosidad del hombre para observar de cerca la magnitud y majestuosidad de estos animales ha fomentado el crecimiento de una gran oferta para el avistamiento de cetáceos. Son excursiones en barco que se adentran en las aguas del océano buscando las características aletas, los chorros que emanan de su espiráculo y con suerte algún salto espectacular.



Argentina

Vivir la experiencia de tener a los mamíferos más grandes del mundo tan cerca es algo único e inolvidable y en Chubut, de junio a diciembre es posible.



La ballena franca austral era la ballena adecuada para ser cazada porque nadan lento, son curiosas y están cerca del continente. Lo que antes fue un problema para la especie hoy es uno de sus atractivos. Ya sea en avistaje embarcado o de costa, Península Valdés ofrece todos los años el espectáculo extraordinario de observarlas o ser observados por ellas.



El Área Natural Protegida Península Valdés es de los pocos lugares del mundo donde estos grandes mamíferos llegan todos los años para aparearse, dar a luz a sus crías y amamantar. También arriban los juveniles a socializar y las hembras adultas llevan a sus crías para el destete.



Considerado el mejor avistaje del mundo, esta excursión de dos horas en un escenario natural impactante es una experiencia imborrable. En una playa profunda, madres y sus crías saltan, provocan explosiones de espuma de mar o se asoman de manera vertical, en la posición “de espionaje”. Otro espectáculo natural imperdible.



La población más cercana a la Península Valdés y desde donde parten muchas excursiones para ver fauna es Puerto Madryn. Una ciudad situada en la costa y que dispone de una amplia infraestructura turística.



Cercanas a la localidad hay dos playas casi seguidas: la playa El Doradillo y la playa Las Canteras. A ambas se accede por una carretera de ripio, la RP 42, en buen estado y con buenas vistas panorámicas de la costa. Esta misma carretera conduce hasta la Península Valdés bordeando la costa.



Para acceder a más información se puede ingresar a chubutpatagonia.gob.ar.



México

Las aguas del largo golfo de California son frecuentadas por grandes grupos de ballenas grises durante el invierno boreal, entre diciembre y abril, antes de emprender una migración que las llevará durante el verano a lo largo de las costas de Alaska para alimentarse e iniciar un nuevo ciclo reproductivo.



Desde hace décadas se han convertido en el símbolo de esta región del noroeste mexicano.



Pero no es la única especie que se puede observar, aunque sea la más común. También se ven frecuentemente orcas, cachalotes y delfines.



La península y su golfo son también un santuario para incontables especies de aves, colonias de lobos marinos y tortugas. Las ballenas grises son las más curiosas de todos los cetáceos e interactúan con frecuencia con los barcos de los avistajes.



Islas Azores, Portugal

Estas nueve islas portuguesas situadas en medio del océano Atlántico son otro de los puntos a tener en cuenta si se quiere avistar ballenas. En realidad, Azores es uno de los mayores santuarios del mundo.



En estas aguas se ven muchas especies de cetáceos, hasta 24, pero la más impresionante es la ballena azul, que con sus 30 metros de largo llega a finales de invierno. En verano, en cambio, se pueden ver los delfines manchados, los cachalotes y el rorcual norteño.



Normalmente los avistamientos se hacen entre mayo y octubre desde las torres vigías en la costa o adentrándote en el mar con barcos, de los que la mayoría se concentran en la isla de Sao Miguel, concretamente en Ponta Delgada y Vila Franca do Campo, y las ballenas azules suelen surcar el canal que hay entre Sao Miguel y Santa María.



Samaná, República Dominicana

Existe un lugar en República Dominicana donde se puede disfrutar del espectáculo de la ballena jorobada sin poner un pie en el mar. Se trata de Punta Balandra, el primer observatorio de ballenas dominicano y en el que con unos prismáticos se puede ver a este magnífico animal jugando en las aguas de la bahía de Samaná.



De diciembre a marzo, las ballenas jorobadas llegan desde aguas gélidas para reproducirse y aparearse y el turista puede vivirlo en directo gracias al observatorio Punta Balandra. Por esta zona pasan aproximadamente el 80% de las ballenas jorobadas que se dirigen a la Bahía de Samaná, por lo que es un must para el turista que disfruta de unas vacaciones por la costa dominicana.



Praia do Rosa, Brasil

Praia do Rosa, Brasil. En el sur del país, esta hermosa playa bañada por las aguas del Atlántico recibe cada año, durante los meses de junio a noviembre, a las ballenas francas australes. Estos animales deleitan a los turistas con saltos impresionantes que dejan ver hasta el 75 por ciento de su cuerpo.