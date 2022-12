La democracia puso fin a los golpes, pero la deuda es con los humildes

sábado 17 de diciembre de 2022 | 7:05hs.

Emoción del reencuentro, abrazos, saludos, algunas lágrimas y un repaso por la solidez actual de la democracia y la fragilidad, con la que muchas veces se cuida el sistema político por la que tanto se luchó, representó en gran parte la síntesis de lo generado por el homenaje realizado ayer por los integrantes del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical.



Implicó ir al rescate de unos 150 dirigentes de todos los espacios políticos, muchos de los cuales estuvieron representados por sus familiares. El homenaje se concretó con entrega de presentes en el Complejo La Aventura, de Posadas, hasta donde llegaron dirigentes de todas partes de la provincia. Fueron quienes formaron parte del retorno a la democracia en el país y ocuparon diversos cargos públicos. Todos, sin banderías políticas, fueron reconocidos como actores fundamentales de aquel duro proceso de recuperación del sistema político actual en 1983.



La iniciativa fue encabezada por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. En principio la idea era justamente rendir homenajes a los principales referentes del radicalismo misionero, pero luego al analizar lo que representó aquella gesta que traspasaba cualquier espacio político, decidieron homenajear a quienes desempeñaron un papel clave en aquella época, recordó a El Territorio Pablo Argañaraz, presidente del Comité Provincia.



Ante la convicción de que la recuperación de la democracia se logró mediante un esfuerzo conjunto y colectivo de la ciudadanía, radicales y peronistas recibieron un pequeño reconocimiento por aquella gran labor desarrollada y por haber ocupado importantes espacios.



Entre los más destacados estuvo el ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea y luego la lista se fue ampliando en quienes fueron senadores, diputados nacionales y provinciales e intendentes de toda la provincia.



“Estamos muy felices de hacer este reconocimiento. Genera mucha alegría a la mesa del Comité Provincia porque todos somos hijos de la democracia; la mayoría estamos por debajo de los 40 años y para nosotros ir a votar hoy es una cosa natural, porque nacimos en democracia, pero no siempre fue así”, añadió Argañaraz.



También recordó que mientras preparaban este homenaje, les surgían miles de conclusiones al reconocer que “la democracia no se consiguió de manera natural” y era necesario rendir tributos a quienes se exponían a la cárcel por el solo hecho de colocar un cartel u opinar en ese momento.



Es lo que se volvió a rememorar anoche, en presencia de algunos funcionarios que formaron parte del gabinete de Cacho Barrios como el caso del ex ministro de Gobierno, Ricardo Argañaraz, por la Justicia el doctor Guillermo Negro, acompañados por dirigentes como Alberto Torres o ex diputados provinciales como Alejandro Félix Falsone, quien destacó que lo de ayer más que un homenaje fue muy significativo, “el reencuentro con viejos amigos y correligionarios del 83, reviviendo las más lindas épocas de la democracia. Nos encontramos, nos abrazamos, lagrimeamos después de 40 años”, resumió.



En tanto, quien fuera senador radical Héctor “Caballo” Velázquez, sostuvo que el reencuentro “fue muy emocionante porque revivimos tiempos pasados y es reconfortante ver a muchos amigos militando activamente para cambiar la actual realidad”, sostuvo este dirigente que fue además tres veces diputado provincial y a punto de cumplir 84 años en abril.



La deuda pendiente

En tanto, quien fuera el primer gobernador tras la recuperación de la democracia, Barrios Arrechea, consideró que lo hecho por el Comité Provincia “se trata de un justo recuerdo y reconocimiento a quienes con fuertes convicciones asumieron la tarea -incierta por aquel entonces-de cumplir con las expectativas de la época y las ilusiones del pueblo que por 50 años vio derrumbarse gobiernos civiles por golpes militares”.



De allí rescató la figura de quien fuera por entonces presidente de la nación Raúl Alfonsín, sobre quien dijo se le cumplió aquello de “nunca más un golpe militar”, pero que en sucesivos gobiernos -hace ya casi 40 años- sigue pendiente de que “con la democracia se educa, se cura y se come”.



Entiende que para lograr este objetivo de máxima es necesario “cerrar la grieta y acordar políticas comunes para, parar la decadencia. El primer requisito es la honestidad. Si lo logramos volveremos a ser la gran Argentina que los viejos recordamos”, concluyó.