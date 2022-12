Guaraní perdió por la mínima pero igual clasificó a semis del Regional

sábado 17 de diciembre de 2022 | 23:08hs.

La Picada estuvo cerca de la hazaña, pero Guaraní Antonio Franco soportó las embestidas en Villa Cabello y abrochó el pase a las semifinales del torneo Regional Federal de fútbol. Al final fue 1-0 para el Tren del Oeste con el gol tempranero de Guido Da Silva y clasificación de la Franja con un 2-1 en el global (se impuso 2-0 en la ida).



El local presentó credenciales desde el vamos. Con la primera pelota dividida le mojó la oreja al rival y a partir de ahí puso condiciones. Tanto que al minuto, en la primera ocasión de gol, Da Silva direccionó un centro y de emboquillada sorprendió a Bachke.



Con el ánimo por las nubes, el Verde se apropió del medio y del control del partido. Aunque fue una ráfaga anímica, porque a medida que transcurrieron los minutos, la defensa franjeada se plantó, Motta y Schweizer tomaron las riendas y la balanza se equilibró.



Es más, fue Guaraní quien por las bandas generó mayor amenaza, porque casi siempre hizo el 2-1 en la segunda pelota. Así todo no generó chances claras, a excepción de un remate rasante de Domínguez y una proyección de Millán mal resuelta.



La Picada fue desinflándose. Como si esa dosis que se aplicó en la previa no tuviera los componentes necesarios, porque le duró sólo 15 minutos. Entonces había que barajar y dar de nuevo.



Con 45 por jugar el abismo estaba cerca. El local tenía la ventaja, en su cancha, y con el crédito abierto. A los 15’ llegó la polémica de la tarde después de que el árbitro prefirió obviar una clara mano del mediocampista Schweizer. Un penal claro que no pudo ser.



La Picada, entonces, no halló los caminos y como contrapartida, fue Guaraní el que estuvo más cerca de igualar. Es más, debió hacerlo... el gran problema fue que no estuvo fino. Y entonces, llegó hasta la agonía con los dientes apretados, aunque más por lo que indicaba el resultado que por los méritos de La Picada, que como único recurso recurrió a la pelota parada.



Así, la Franja salió ilesa de la batalla del oeste, avanzó a semis y agranda su ilusión.