Dibu: "Nos gusta que digan que el otro es el favorito"

sábado 17 de diciembre de 2022 | 10:00hs.

Dibu Martínez se ganó el lugar a pura personalidad y grandísimo nivel. Y a horas de jugar el partido más importante de su carrera su confianza contagia. "Es una locura, nosotros arrancamos perdiendo con Arabia, teníamos la misma ilusión, fue un balde de agua fría. Fuimos mejorando partido a partido, primero queríamos pasar primero. Con Australia sufrimos, con Holanda nos ayudó los penales, fue un camino difícil. Pero dijimos después de Arabia que no íbamos a dejar al país en malas condiciones e íbamos a dar todo para jugar una final del mundo".

Las mejores frases

"Nosotros sentimos cerca a la gente, en cada partido, cada cancha, nos sentimos locales. Te hacen sentir como si jugáramos en Argentina y eso es la gran ventaja que nos ayudó a levantar el mal partido con Arabia".



"Lo estuvimos viendo a Francia, porque nos podía haber tocado en octavos. Los tenemos bien vistos, son los campeones del mundo. No es un gran jugador, de tres cuartos son peligrosos, tienen grandes defensores, un gran arquero. No es sólo un jugador. Los recaudos los tenemos. Sabemos lo buenos que son arriba, pero vamos a intentar hacer nuestro juego. Francia es mucho más que Mbappé".

"Nosotros tenemos la ventaja que tenemos al mejor jugador del mundo, y jugar con cuatro o cinco defensores es lo mismo, porque tenemos buen pie".

"Nos gusta que digan que el otro equipo es favorito, porque no nos sentimos menos que nadie. Si tenemos una buena noche defensiva, tenemos chances de llevarnos el título".

"A Leo lo veo feliz, como se lo está viendo en la cancha. En este Mundial dio un paso más adelante a esa Copa América. Lo veo mejor física y futbolísticamente y era difícil superar a ese Messi".

"Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, sería una mentira no decir que se me pasa por la cabeza. Soy un luchador, y luché toda mi vida, desde los 12 años que llegué a Independiente, a los 17 me fui al Arsenal... Hasta los 26 no me conocían en Argentina como yo merecía o quería. Me fui de muy chico de mi ciudad, tenía que subirme al tren para ayudar a la familia, Tener todo el pueblo argentino defendiendome en arco en una final del mundo, pero soy frío mentalmente y sólo me enfoco en atajarle la pelota al rival. Las emociones van a estar, pero me centro en eso".

"Hablamos con Tocalli sobre los rivales. Siempre los estudiamos y en este caso son figuras de primer nivel. Mismo en los penales, no me dejo llevar por dónde patean sino por la sensación del partido. Pero en el estudio te ayuda, el margen es tan poco que el mínimo error como arquero lo podés pagar".

"Mbappé tal vez dijo eso del nivel de Sudamérica porque no jugó ahí. Si no tenés la experiencia es difícil comentar, pero no pasa nada con lo que dijo. Ellos saben que es una selección de nivel mundial y nos respetan por eso".

"Creo que estaba en Argentina, como todos los Mundiales. Desde chico he llorado por perder por penales con Alemania, también con Suecia en el 2002, yo lo vivía como un hincha como ahora y yo me pongo la piel de ellos y me doy cuenta lo que viven. El argentino es pasional, ama a su país por encima de todo y nosotros intentamos representar en la cancha ese sentimiento".

"Yo soy un pibe muy normal, no me subo cuando las cosas van bien y no me hundo cuando van mal. Tengo mi familia y amigos que siempre me dejan en los mismos lugares, soy cariñoso con los chicos, si hay 50 chicos, me quedo una hora. Cuando voy a Argentina, trato de hacer cosas de caridad. Yo vengo de un lugar en Mar del Plata, que no nací en cuna de oro y siento esa falta y necesidad".

"La necesidad de ganar te puede jugar en contra. Cabeza fría, jugar como venimos jugando, hacer cosas que no venimos haciendo, tener que controlar las contras de ellos, que tiene contras que en menos de diez segundos llegan al arco. Cabeza fría, es un partido de fútbol, pero sabiendo que estás jugando la final del mundo".