Regional: La Picada busca la hazaña; Guaraní, asegurar su pase a semifinales

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Con distintas obligaciones y necesidades, pero con el objetivo en común de escalar un nuevo peldaño en su objetivo de llegar al torneo Federal A, La Picada y Guaraní se verán las caras esta tarde en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Regional Federal Amateur de fútbol.



La Franja, que se impuso por 2-0 en la ida en Villa Sarita con goles de Juan Manuel Lazaneo y Ataliva Schweizer, se presentará desde las 17 en Villa Cabello con la tranquilidad de saber que hasta una derrota por la mínima lo meterá entre los mejores cuatro de la Región Litoral, cuyo ganador definirá uno de los ascensos contra el mejor de la Región Norte.



El Tren del Oeste, por su parte, sabe que deberá jugar un partido casi perfecto si pretende dar vuelta la llave y seguir con vida en el certamen nacional.



En la ida, el equipo dirigido por Leopoldo “Chumpi” Benítez dejó escapar una buena chance de conseguir un buen resultado ya que al cabo del primer tiempo perdía 1-0 y Guaraní jugaba con uno menos por la expulsión de Ángel Piz.



Sin embargo, el equipo verdinegro no pudo capitalizar su momento, dio ventajas defensivas y la Franja estiró ventajas en el juego aéreo.



Para el choque de esta tarde, que será dirigido por Mariano Agli, de la Liga de fútbol de Oberá, el entrenador franjeado Franco Sosa, quien fue expulsado en la ida y no podrá estar en el banco junto a sus dirigidos, no podrá contar con Piz, quien recibió dos fechas de suspensión por agredir a un rival en el primer chico.



El ganador del partido entre Guaraní y La Picada, que llegan a esta instancia tras haber eliminado a Victoria de Curuzú Cuatiá y Nacional de Piray, respectivamente, enfrentará en las semifinales de la Región Litoral al ganador del cruce entre Resistencia Central y Sol de América de Formosa, que igualaron 2 a 2 en la ida.