Milagro Sala apuntó contra Sergio Massa y Wado de Pedro

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La dirigente de la Túpac Amaru Milagro Sala apuntó ayer contra los ministros del gobierno Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) a los que acusó de haber “ayudado muchísimo” al gobernador Gerardo Morales. Lo hizo luego de que la Corte Suprema reafirmara su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como Pibes Villeros.



“Wado de Pedro y Sergio Massa ayudaron muchísimo a Gerardo Morales con acuerdos políticos. Pero él no respeta nada, a pesar de eso, Morales acusó a todo el kirchnerismo”, afirmó la líder jujeña en declaraciones radiales.



En la misma línea, amplió: “¿Cómo es que Sergio Massa es amigo directo del Frente de Todos y se maneja como íntimo amigo de Morales? Alguien me dijo que Morales y Sergio Massa cambiaron, y ahora somos aliados, pero no van a cambiar. Después de que asumió como ministro de Economía se fue a Estados Unidos a acordar con el FMI”.



A Sala se la acusa de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, y al momento ningún miembro del gabinete ni siquiera el presidente Alberto Fernández se ha expresado sobre el tema.



“Hubo silencio de radio. Después de lo que le pasó a Cristina (Fernández de Kirchner), a muchos les agarró miedo”, subrayó Sala. Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: ‘Era lo que tenía que pasar’. Eso les decía a los compañeros que venían a abrazarme llorando“, reveló.



“Estoy presa porque no me perdonan que les enseñamos a nuestros compañeros que mientras nosotros tengamos razón, tenemos que discutir”, indicó.