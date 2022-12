Perú: el parlamento rechazó adelantar las elecciones

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El Congreso peruano no alcanzó ayer los votos para adelantar las elecciones a diciembre del 2023, una medida que buscaba descomprimir la tensión social que atenaza al país desde la semana pasada, luego del fallido autogolpe de Estado y la posterior destitución de Pedro Castillo, que sigue detenido.



En medio de cruces y gritos, los legisladores parecían tener acordado el voto a favor de elegir en 2023 un nuevo presidente y una nueva composición para el parlamento, pero las diferencias en torno a si se debía impulsar en simultáneo una Asamblea Constituyente terminaron por dividir el respaldo a la iniciativa.



Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado pero marcadamente opositor.



Castillo seguirá preso

Por otra parte, el Poder Judicial resolvió a última hora del jueves que el expresidente peruano continúe un año y medio en prisión preventiva, acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.



Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.



El juez supremo Juan Carlos Checkley, además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, también se resolvió para el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.



Las protestas en Perú por el reclamo de elecciones anticipadas y el cierre del Congreso dejaron al menos 19 muertos hasta ayer, según cifras oficiales, aunque el número varía si se cuentan fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por imposibilidad de traslados a centros de salud.