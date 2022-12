sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

David Trezeguet, ex delantero franco argentino y campeón del Mundo con Francia en 1998, habló en exclusiva con el sitio TyC Sports de todos los temas previos a la final: del “Messi merece ser campeón del mundo” a los elogios a Kylian Mbappé.



El ex delantero de la selección gala fue consultado por quién elegiría para la final de mañana, y si bien no quiso entrar en detalles, remarcó: “Yo lo repito en continuado, yo en lo emotivo, sabiendo que será su última Copa del Mundo, Leo merece ser campeón. Él hace soñar a la gente, esto no quita que la ambición de Francia de querer quedarse con el título”.



“Francia vino a ser campeón del mundo, no hay dudas. Acá la diferencia es la edad, Leo está en la parte de final de su carrera, Mbappé recién inicia y marcará todo tipo de récords. Juntos en PSG son la combinación perfecta, pero Argentina juega por Messi, todo pasa por él”, continuó Trezeguet.



El argentino nacido en Francia explicó lo complicado que es para él esta final y explicó: “Difícil en lo personal, en lo emocional. Algo que no deseaba, pero, bueno, esto tiene que ser una fiesta y es una gran final. Es la que esperábamos todos, por características, historia, son los dos mejores equipos del Mundial”.



Además, hizo hincapié sobre dónde estará la clave del encuentro para ambos equipos y afirmó que “Argentina ha mostrado un nivel interesante partido tras partido, con variables y jugadores diferentes. Demostró ser un equipo sólido, en el que Messi disfruta de sus compañeros, con Julián Álvarez y Enzo Fernández en un rol clave. Francia, por su lado, ha variado poco, tienen un sistema definido y su apoyo se juega a los costados como Mbappé y Dembelé. Es muy claro el juego”.



Trezeguet también hizo referencia a la importancia de los extremos en Francia y explicó como Argentina debe marcar a Mbappé y Dembelé.



“Son dos jugadores que atacan en profundidad y no creo que cambie algo la línea de cuatro o cinco. En los últimos partidos Francia no atacó al espacio y fue mucho al pie. Ahí puede ser un partido más difícil para ellos”, aseguró.



El ex delantero de River también habló de la frase de Mbappé en la que aseguraba que venía a ganar el Mundial y contextualizó: “Yo creo que la nueva generación de Mbappé, Haaland, son los nuevos jugadores que se vienen. Él tiene una ambición sana, él quiere ser mejor que Messi, es su motivación. Vivir en el cotidiano con Leo y Neymar lo hace aprender”.



Por último, Trezeguet habló sobre si en la selección de Didier Deschamps están preocupados por la presencia de Ángel Di María y aseguró: “Será una decisión de Scaloni. Estamos hablando de un jugador que marca la diferencia y es evidente que será una preocupación de Francia, pero en este nivel todos los jugadores se conocen y son hombres de experiencia. Juegue quien juegue todos saben como resolver”.

FIFA puso a la venta 10 mil entradas para la final

Fueron días complicados para los hinchas argentinos porque el aluvión de personas que viajaron en las horas posteriores al triunfo frente a Croacia en semifinales generó que muchas personas aún no tengan su entrada para este decisivo encuentro.



Esto generó múltiples quejas en los fanáticos que asistieron al lugar donde están recluidos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Doha para pedir que Fifa distribuya un remanente a la federación y que esta última los reparta a los argentinos. Sin embargo, esto no será así porque la entidad madre de este deporte puso 10 mil tickets a la venta en su sitio oficial en una decisión de la que no pudo participar AFA. Esta es una determinación habitual a 48 horas del partido porque se ha implementado en todos los cruces, pero toma notoriedad por ser la final de la Copa del Mundo. Además, no hay distinción de países porque la venta no será exclusiva para los argentinos: cualquier individuo puede adquirir estos boletos sin importar su territorio de origen.