Dos nuevos participantes ingresaron a la casa de GH

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Ingresaron nuevos participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe). Este fue el inicio del repechaje, ya que más adelante entrarán ex participantes por votación del público.



Quienes ingresen a la casa no podrán dar ningún tipo de información sobre el afuera. De lo contrario, los involucrados podrán ser sancionados por el Big Brother.



El primero en ingresar a la casa de Gran Hermano fue Ariel Ansaldo. “Era muy fachero, no sabés lo fachero que era... Pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”, dijo al comienzo de su presentación el comunicador y parrillero de 45 años.



Además, destacó que es licenciado en Comunicación Social y que estudió teatro, pero que trabajó haciendo varias cosas y que ahora tiene su propia parrilla, El quincho de Ansaldo. “Quiero entrar para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la guita”, explicó y prometió que desde su ingresó volverá locos a los hermanitos. “Los voy a manipular, es más fuerte que yo”, sentenció.



La segunda participante en entrar a la casa fue Camila Latanzio. “Vengo a revolucionar la casa”, aseguró en su presentación la joven de 21 años que es de Ituzaingó. “Soy pianista, toco hace 12 años música clásica, pero en cuarentena me di cuenta de que eso no era lo mío. A mí me gusta cantar cumbia”, dijo.



Luego aseguró que tiene una obsesión por la limpieza: “Vos me podés ver así, toda arregladita, toda fina, pero agarro la escoba y no paro”. Y agregó: “Me baño entre tres o cuatro veces al día, vivo con un chancho. Toro es mi fiel compañero, duerme conmigo, se baña conmigo... Es como mi hijo”.



Lejos de los que habían prometido los hermanitos, se mostraron muy interesados en los participantes nuevos.