Francia sufre bajas de renombre

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Francia, rival de la Argentina en la final del Mundial, ya registró cinco casos de futbolistas con síntomas del virus del camello.



Los primeros fueron el defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot, quienes se perdieron la semifinal contra Marruecos (2-0) ya que ni siquiera salieron del hotel de concentración.



Ambos futbolistas volvieron a entrenarse de manera liviana el jueves y ayer estuvieron a la par del grupo en la práctica vespertina que se llevó a cabo en el estadio del club Al Sadd, donde brilló como jugador y entrenador el español Xavi Hernández.



El tercer jugador que acusó los síntomas similares a los de una gripe fue el delantero Kingsley Coman.



El jugador de Bayern Munich se perdió la práctica del jueves, pero ayer ya estaba mejor y estuvo en el centro de entrenamiento, aunque no participó del mismo durante los primeros quince minutos abiertos a la prensa.



Los últimos en contagiarse fueron los defensores Raphael Varane e Ibrahima Konaté, quienes amanecieron con síntomas y directamente se quedaron en el hotel.



Desde la delegación francesa le restaron relevancia a los casos de gripe o virus del camello y así lo expresaron los futbolistas que brindaron la conferencia de prensa previa a la práctica, Randal Kolo Muani y Ousmane Dembelé.



“No le tenemos miedo al virus. Dayot y Adrien tenían dolores de cabeza y de estómago, pero les preparé té de miel y jengibre y están mejor”, desdramatizó Dembelé con una respuesta que hizo reír a la gran cantidad de periodistas presentes.



La primera pregunta de la conferencia de prensa para Kolo Muani también estaba relacionada al virus y generó la advertencia del jefe de prensa.



“No es médico. Después daremos un informe”, señaló el miembro de la delegación.



Luego, el autor del segundo gol de Francia en la semifinal contra Marruecos (2-0) respondió la pregunta e intentó transmitir tranquilidad a 48 horas de la gran final. “Hay una gripe que se está pasando, pero nada malo. Todos estaremos listos para el domingo”, aseguró el delantero de Eintracht Frankfurt.



Sin embargo, ambos futbolistas contaron que siguen las recomendaciones de los médicos y los que estuvieron con síntomas fueron aislados en sus habitaciones con uso obligatorio de barbijo.



Entre la prensa francesa descartan que todos estarán a disposición, pero admitieron que sufrir un cuadro de estas características en la previa de una final del Mundo puede dejar al cuerpo debilitado.



A esto se le agregó la situación de otros dos jugadores titulares en el esquema de Deschamps, como Theo Hernández y Aurélien Tchouaméni que no trabajaron por sendos golpes.



Hernández, el lateral izquierdo y autor del primer gol ante Marruecos, lo sufrió en la rodilla, mientras Tchouaméni, figura del mediocampo, lo tiene en la zona de la cadera.



Es decir que en la antesala de la final de mañana contra el equipo liderado por Lionel Messi, Francia tiene entre algodones a los dos zagueros titulares (Varane y Upamecano) y al suplente (Konaté), al lateral izquierdo (Hernández), a los dos volantes centrales (Rabiot y Tchouaméni) y a un extremo suplente (Coman).



Además, el plantel ya tenía un jugador menos desde antes del debut por la lesión de Karim Benzema, quien no fue reemplazado por Deschamps en la lista.



Pese a que le preguntaron a Deschamps por un posible regreso del ganador del Balón de Oro y goleador de Real Madrid esa posibilidad está descartada.



El entrenador Deschamps hablará hoy junto a un jugador en la conferencia de prensa.