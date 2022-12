Bailar para trascender fronteras

sábado 17 de diciembre de 2022 | 2:30hs.

El golpe en el piso es como otra música. La suela y el taco marcan el ritmo. Las boleadoras le suman show y adrenalina a su espectáculo, ese plus que en realidad no necesita porque la propia destreza del artista se lleva el asombro de los ojos que miran.



Malambo, chamamé, otros ritmos del folclore regional y argentino. Un poco de danza contemporánea, también algo de clásico, tango y otros tantos géneros que lo convierten en un profesional completo. Lautaro Maidana lleva el folclore “en la sangre” y lo practica desde muy pequeño.



Hoy, con 19 años, recorrió varios escenarios del mundo llevando la danza de sus amores a diferentes rincones, representando sus raíces con orgullo.



Misionero por nacimiento, desde muy pequeño se fue a vivir al Sur argentino y allí creció. “Era muy chiquito cuando fui a vivir a Santa Cruz. Toda mi familia es de acá, pero mi padre consiguió un trabajo en el Sur y nos mudamos. Allá crecí y estudié danza”, le contó el joven a El Territorio, destacando que se metió en el mundo artístico al ritmo del chamamé y de la mano de su primo, pero a los 6 comenzó a estudiar danza y no paró hasta hoy.



“La idea es tener una formación completa, saber un poco de todo. Creo que hoy en día el bailarín debe saber desempeñarse en diferentes géneros y de manera profesional en el escenario. El campo profesional y el nivel artístico de hoy te impulsan a crecer e innovar constantemente”, reflexionó el artista multidisciplinario.



Así, a medida que pasaban los años y progresaba profesionalmente también crecían sus ganas de trascender fronteras. No sólo las físicas, sino también aquellas que lo llevaron a cumplir varios sueños pese a su juventud.



Junto a su profesor Daniel Uribe Bezunartea -“el que me enseñó todo lo que sé y me transmitió este amor por la danza”-, realizó cinco giras internacionales y visitó muchas ciudades del país. Acompañando a su elenco, recorrió Rumania, Italia, Bulgaria, Filipinas, Francia, Turquía y Kosovo, entre otros países.



“Fueron experiencias hermosas, lo disfrutamos un montón. Llevar tus raíces a lugares impensables del mundo es una sensación maravillosa, una oportunidad única también, me siento muy orgulloso de haber representado al país y nuestra cultura”, expresó sobre sus viajes, destacando además que el ballet participó de dos festivales internacionales de danza en el medio de esas giras y en ambas presentaciones fueron ovacionados.



En ese contexto, la experiencia de llevar argentinidad a lugares tan lejanos significaron no sólo una gran responsabilidad sino también una enorme satisfacción. Subido en la ola mundialista, Lautaro ejemplificó su experiencia en la danza con la del fútbol: “Llevamos nuestra danza y nuestra bandera a lugares muy lejanos y la gente que veía la bandera argentina nos decía ‘Maradona’ y ‘Messi’, que son dos personas inmensas que trascendieron todas las fronteras y nos representan en el mundo. Hoy me pongo a pensar y me emociona haber tenido esa misma responsabilidad. Siempre traté de representar con profesionalismo y amor nuestra idiosincrasia, siempre di lo mejor de mí”.



Con el corazón en Misiones

Ahora, nuevamente en su provincia natal, Lautaro regresó para asentarse en Misiones. En compañía de su abuela, tíos y otros parientes busca apostar por un futuro en estas tierras, las suyas. “Me debo un poco más de tiempo en el lugar de mis raíces, en donde empezó todo. Siento que puedo establecerme acá con la danza, seguir creciendo y aprendiendo”, destacó.



Actualmente baila junto al ballet del maestro Luis Marinoni en el Parque del Conocimiento y espera seguir creciendo en este camino, porque “esto es lo que quiero hacer, la danza corre por mis venas”, dijo augurando vivir profesionalmente de un trabajo que le apasiona.