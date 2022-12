El adelantamiento electoral no generó sorpresa en la oposición

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La confirmación del adelantamiento de las elecciones provinciales para el próximo 7 de mayo en Misiones, generó diversas reacciones en la oposición. Como se informó en el mismo momento en que se anunciaba la fecha -que ahora se aguarda la publicación oficial mediante el decreto firmado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad-, se dieron a conocer los principales candidatos de la Renovación. Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli buscarán ser electos gobernador y vice, y Carlos Arce (actual vicegobernador), senador de la Nación, además de anticiparse la búsqueda de reelección del intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto.



Estos son los pasos que ahora deberán transitar los diversos espacios de la oposición en Misiones, que en gran medida no mostró sorpresa por el adelantamiento electoral, ya que es lo que viene haciendo la provincia desde hace años, aunque tampoco estuvo exenta de críticas.



El presidente del PRO Misiones y diputado nacional, Alfredo Schiavoni, planteó que se hizo este adelantamiento para no quedar pegado al kirchnerismo, en tanto que Martín Goerling -también del PRO- entiende que establecer una fecha da certeza y si se va separado, se pueden discutir en esta contienda electoral los temas de interés de los misioneros.



El concejal del radicalismo e integrante del bloque Juntos por el Cambio Pablo Velázquez planteó que la definición de la fecha electoral “no es nada más que una confirmación de algo que era algo así como un secreto a voces”, en tanto que Pedro Puerta, de Activar, espera la publicación oficial para iniciar el proceso electoral, y Ninfa Alvarenga se mostró crítica porque “como liberales libertarios consideramos que es un despilfarro de recursos enorme, pudiendo la Provincia plegarse a las elecciones nacionales y evitar millonarios gastos”.



Competir y estar unidos

El concejal Velázquez, tras conocerse la fecha, añadió: “Por supuesto desde Juntos por el Cambio vamos a competir y estar unidos, preparados y trabajando para pelear el poder en esa fecha”. A su vez añadió: “Entendiendo que la renovación y el kirchnerismo son los mismos a pesar de este intento de desdoblamiento electoral para intentar parecer algo distinto”.



Schiavoni añadió que la Renovación “haciendo uso de una facultad que les es propia, desdoblan los comicios haciendo recaer el costo sobre los hombros de los sufridos contribuyentes misioneros, al solo efecto de evitar las influencias de las grandes corrientes nacionales, para intentar asegurar un resultado que se les presenta esquivo”.



Estimó que este desdoblamiento “es producto de la desesperación de la conducción renovadora, ante el inexorable fin del populismo en nuestro país y representa un manotazo de ahogado”.



Goerling, quien también se muestra como candidato por el PRO para las elecciones del próximo año, indicó que “respecto al adelantamiento es algo que esperábamos. Siempre la renovación adelanta las elecciones”.



Consideró “positivo tener certeza, así podemos organizarnos como oposición de cara al 7 de mayo”.



Indicó que ni bien comience el proceso electoral, “nuestro frente verá quién va a ser el que encabece la fórmula para gobernador y vice y todo el proceso en los municipios se dispara ahora”.



Por eso, entiende que “la certeza de tener la fecha con anticipación es positiva y segundo nos da la posibilidad de discutir a fondo los temas de la provincia al ir separado de la Nación. Así que creo que ese va a ser un poco la agenda y en Juntos por el Cambio tenemos que preparar ahora, empezar ahora a mostrar y llegar con una propuesta sólida y contundente en cuanto a qué vamos a ofrecer a los misioneros”.



Esperar la publicación

Puerta, desde Activar, añadió que hay muchos dirigentes que están “acelerados” con la idea de largar la campaña, como se viene notando en las recorridas en los municipios.



“Cuanto esté publicado el decreto seguramente también habrá reunión de Juntos para el Cambio para armar estrategias”.



Alvarenga cuestionó como liberales libertarios que se desdoble finalmente las elecciones, “pero nos tienen acostumbrados a estas maniobras no comprenden que la ciudadanía que aunque quieran despegarse del gobierno nacional no le estaría funcionando. Eso ya se vio en las elecciones nacionales del año pasado”.



Añadió que “la ciudadanía ya comprendió que el festival de gastos público al que somos sometidos especialmente en los años electorales es algo que se sustrae de más hospitales, escuelas, seguridad y necesidad de los más vulnerables. Pero esto es algo que no sólo utiliza el gobierno sino toda la casta política”.