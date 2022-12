Cáncer bucal: Misiones, entre las que tienen mayor incidencia

sábado 17 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Desde el Servicio de Oncología del Hospital Escuela de Agudos de Posadas reportaron que Misiones es una de las provincias con mayor incidencia de cáncer bucal y esta enfermedad representa uno de los diez más diagnosticados.



Este mes se diagnosticaron seis casos en primeras consultas ambulatorias, es decir, sin contar aquellos que se identifiquen durante la internación. “Somos una zona que supera las estadísticas habituales y tenemos muchos de estos tipos de tumores en comparación con otras regiones”, explicó la oncóloga Paola Flores en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Por este motivo, la prevención es prioritaria para evitar el cáncer en la zona de la boca. Se hace imprescindible no dejar pasar el tiempo por miedo.



Entre los factores más comunes por los que se genera la afección están: “El tabaco, sea fumado, masticado o incluso hoy las guías de cáncer incluyen a los vapers (vapeadores) y cigarrillos electrónicos, el alcohol, infecciones por virus del papiloma humano (VPH), que es una infección de transmisión sexual. Además, las prótesis mal adaptadas y los piercings bucales generan lesiones constantes”.



Se debe tener la consulta a tiempo con los odontólogos, porque estos profesionales van a saber identificar a tiempo estos factores y las heridas. La oncóloga hizo hincapié en la mala higiene bucal como otro punto importante a tener en cuenta cuando se trata de evitar la patología, “la acumulación de comida, entre dientes y muelas o las encías sangrantes”.



Por otra parte, la exposición prolongada de los labios a la radiación emitida por el sol pueden ocasionar afecciones, por lo que protegerlos del sol es otra medida que se debe llevar adelante para prevenir este tipo de enfermedad.



“Por mucho tiempo se puso de moda en que los arreglos bucales son por una cuestión estética, pero no es así, por el contrario se hace para una correcta salud de ese espacio del cuerpo”.



A esto se agrega la mala alimentación y en especial el abuso de bebidas calientes, dado que “puede generar lesiones en la mucosa y lengua, por esto se aconseja tomar mate, pero que el agua no esté excesivamente caliente”.



También la profesional hizo mención a la alimentación: “Se sabe que una alimentación rica en frutas y vegetales es beneficiosa para la prevención de patologías”.



Cómo se detecta

“El cáncer bucal se detecta a partir de heridas que no cicatrizan, las famosas llagas o alguna mancha dentro de las encías. El cuerpo tarda en cicatrizar una lesión aproximadamente hasta 14 días, más de ese tiempo no es normal que continúe”.



Asimismo, Flores indicó que hay que estar atentos cuando se produce una inflamación atípica o una dureza, que por más que no duelan son una alarma que se debe controlar con un profesional. “Los ganglios es normal que estén inflamados durante el tiempo de una infección”, pero luego deben volver a su tamaño normal al palpar.



Según señaló Flores, este tipo de cáncer está en presente el 10% del total de consultas oncológicas que se reciben en el Hospital Madariaga.



“En la gran mayoría de los pacientes vemos enfermedades avanzadas que comprometen a parte del cuello”.



“Lo ideal es encontrar al cáncer cuando se halla dentro de la boca y es chico, porque se soluciona con una cirugía”, enfatizó la profesional.



A su vez, la especialista indicó que muchas de las derivaciones provienen de áreas rurales y los pacientes muestran señales de deterioro graves sobre la piel o malformaciones.



Flores se muestra esperanzada con los resultados de la implementación de la vacuna contra el VPH.



“Considero que en unos diez años la vacunación nos va a ayudar a reducir en gran parte los tumores bucales malignos y su propagación en la población”.



En este sentido, el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Madariaga detecta más de 100 casos positivos de este patógeno, puesto que según señalaron, de los 700 test mensuales que examinan, cerca del 20% tiene un diagnóstico positivo.