David Trezeguet admitió que Messi merece "irse campeón"

viernes 16 de diciembre de 2022 | 19:45hs.

El exjugador argentino y campeón del mundo con Francia en 1998, David Trezeguet se refirió a la final del Mundial de Qatar 2022 de este domingo donde tendrá que dividir su corazón entre sus dos naciones. Sostuvo que desde lo emotivo Messi merece "irse campeón porque hace ilusionar el mundo".

El francoargentino destacó al capitán de la Scaloneta y apuntó que "sabiendo que esta va a ser su última Copa del Mundo, merece culminar siendo campeón". Luego señaló que "es un tipo que hace soñar a la gente, va mas allá de argentino o no, Messi hace ilusionar al mundo, la gente vive por él" sin embargo explicó que este gran fanatismo mundial por el 10 "no quita que la ambición de Francia".

David Trezeguet, mano a mano con TyC Sports en la previa a la gran final: "MESSI MERECE CULMINAR SU CARRERA SIENDO CAMPEÓN, ES ALGUIEN QUE HACE SOÑAR AL MUNDO" pic.twitter.com/RKg4q4q663 — TyC Sports (@TyCSports) December 16, 2022

En cuanto al planteo inicial del partido, el ex delantero de River expresó: "Francia no se complica en general y no buscará muchas soluciones en función del rival, al contrario que Argentina, que cambia de nombres y de sistema", comentó el en una entrevista con TyC Sports.

"Argentina se mueve en base al fútbol de Leo, a diferencia de Francia que te busca por todos lados", comparó.

Además, remarcó el buen trabajo del entrenador francés que compartió plantel con él en la Copa del Mundo de 1998: "Deschamps es una persona inteligente, sabe comunicar y para el jugador de elite es importante tener un entrenador que te da punteos y no te quema la cabeza a diario. Los jugadores ya saben qué hacer", contó.

Por otro lado, habló de la estrella francesa Kylian Mbappé y señaló que "es el jugador del presente y del futuro" ya que la generación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo "dejarán su trono pronto y le dejarán un gran ejemplo". En ese sentido concluyó: "Creo que compartir plantel con Neymar y Messi en el PSG lo puede ayudar para complementar su prototipo de futbolista europeo".

"Francia llegó a Qatar a ser campeón del mundo y una mala final es un fracaso. Nunca le esquivaron al objetivo", cerró.