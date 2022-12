La conmovedora carta de la primera maestra de Messi: “Antes de morirme me gustaría abrazarte”

viernes 16 de diciembre de 2022 | 12:15hs.

Mónica Dómina fue la primera maestra que tuvo Lionel Messi en la escuela General Las Heras de Rosario. Fue su “seño” desde 1° hasta 3° grado. A días de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, la docente redactó una emotiva carta dedicada al capitán de la Selección. Vio crecer a Lionel en sus primeros años de estudiante, cuando le enseñó a leer y a escribir.

En diálogo con radio Villa Trinidad, la maestra contó que el barrio donde vivió el 10 de la Selección “está vestido todo de celeste y blanco” en medio de la euforia por la final del Mundial. En ese marco, la nostalgia invadió su vida con un pedido muy especial.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije: ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, expresó la profesora.