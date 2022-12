Salen a la venta más de 10 mil entradas para la final del Mundial y los argentinos buscan conseguir la suya

viernes 16 de diciembre de 2022 | 11:45hs.

Los hinchas reclaman tickets a precio normal, no a precios imposibles de reventa. Foto: Clarín

Luego de que varias personas reclamaran en el hotel donde se hospedan los dirigentes de la AFA, la FIFA confirmó la venta de 10 mil tickets para público en general a precio oficial a través de la página web.

Los hinchas argentinos buscan con desesperación un asiento en el estadio Lusail, donde este domingo la Selección buscará su tercer título mundial ante Francia como rival.

En poco más de 48 horas, Argentina y Francia se medirán en el estadio Lusail por la final del Mundial Qatar 2022. A medida que el horario del partido de acerca, la ansiedad aumenta. Y mucho más para los argentinos que se encuentran en Doha y que buscan con desesperación entradas para poder alentar a la Selección en el último partido de la Copa del Mundo.

Tickets para la final de la Copa del Mundo Qatar 2022

Una tarea complicada, ya que las entradas a precios oficiales se agotaron hace meses. Este viernes, se esperaba que la FIFA pusiera a la venta un remanente de 10 mil tickets a través de su web oficial, algo que se había anunciado tras las protestas que los hinchas argentinos realizaron este jueves frente al hotel en el que se alojan los dirigentes de AFA en Qatar.

Cuánto sale la final, cuánto vale la tercera copa mundial

El costo de un ticket oficial para la final arrancaba en 604 dólares, luego había ubicaciones de 1002 dólares y las más caras costaban 1607, pero nunca aparecieron.

"Hubo acá en Doha un rumor acerca de que la AFA iba a entregar hoy (tickets a precios oficiales) o que la AFA estaba gestionando en la FIFA, pero por ahora no hay nada concreto, todos son rumores", contó a Página 12 Marcos Viancheto, un periodista que se encuentra tras la cobertura del Mundial en Qatar.

Lo mismo le dijo a medios nacionales Julián Ocampo, otro argentino que viajó a Qatar para alentar a la Selección. "No pusieron nada a la venta", dijo. Y contó que "ayer hubo como un cacerolazo de hinchas en el hotel donde estan los dirigentes de AFA y se habían prometido diez mil entradas, pero no aparecieron. En la página nunca hubo un ticket, nadie consiguió nada", afirmó.

"Acá hay un centro de entradas de la FIFA, el DECC, y ahora se están juntando los argentinos allá. Yo estoy yendo", agregó. La idea de esta nueva protesta es visibilizar el pedido de los hinchas argentinos que no tienen tickets para la final, de que se ofrezcan a través de la web de la FIFA entradas al precio oficial. "No piden no pagar, o que les den las entradas gratis, piden que les vendan al costo oficial", explica Viancheto.

Así es como los argentinos que viajaron a Qatar en este momento solo tienen la posibilidad de conseguir un asiento en el estadio Lusail a través de la reventa, con precios muchísimo más altos.

Cómo conseguir entradas en la reventa

Los tickets para Argentina vs Francia se ofrecen en grupos de Whatsapp y Telegram en valores que arrancan en los 2.500 dólares. Ese valor como suelo de precios que se ofrecen a cambio de ingresar al estadio Lusail, que dependen de la ubicación inclusive. Cabe aclarar que estos precios son más bajos que los que se pedían días atrás, ya que según cuenta Julián este martes, apenas finalizó el partido que la Selección le ganó a Croacia por 3-0, se vendían en 5 mil dólares.

La FIFA creó una página web especializada para que los compradores de tickets que no puedan o quieran utilizar su entrada para la final de la Copa del Mundo puedan revenderla en una plataforma segura.

La plataforma podrá ser utilizada hasta el 18 de diciembre, día de la final de la Copa del Mundo. Además, la FIFA permite que si las entradas publicadas por el vendedor no fueron compradas hasta 20 minutos luego del inicio del partido, puedan ser usadas.

Cabe aclarar que desde las semifinales, no hay más entradas disponibles en reventa oficial para el encuentro final del domingo 18 de diciembre entre Argentina y Francia. Sí había, aunque poca cantidad, para el que disputarán Croacia y Marruecos este sábado, por el tercer puesto.