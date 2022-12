Diego Vain y la larga espera para el encuentro de Argentina-Francia por la final de la Copa del Mundo

viernes 16 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

Ansiedad, nervios y sobre todo mucha emoción se viven en las horas previas de la final de la Copa del Mundo 2022 que tiene como protagonistas a Argentina Vs Francia.

Diego Vain, periodista de El Territorio continúa en tierra de Qatar para vivir el encuentro que mantendrá en vilo al mundo dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7: “Están todos re manijas y nosotros también porque se hace larga la espera, desde el martes que ganó Argentina porque ya el miércoles sabíamos que nos íbamos a enfrentar a Francia y uno dice en su egoísmo ‘queremos ver a la Argentina mañana’, pero también hay que entender que a nosotros como equipo a la selección le conviene esperar un poco más para recuperar jugadores, para que estén todos bien”, aclaró.

Además agregó que hay mucha ansiedad por querer ver a Messi en una final de una Copa del Mundo otra vez, “Él lo dijo el martes cuando terminó el partido que sería su último Mundial y la verdad que era algo impensado pero se sabía que iba a ser muy difícil. Hoy hay entrenamiento a puertas cerradas seguramente va a haber fútbol y mañana habrá otro entrenamiento, conferencia de prensa en la que tiene que ir a un jugador. Habrá banderazo seguramente de los hinchas y a esperar la final del domingo”.

“Creemos que será el mismo equipo que jugó ante Croacia y la única duda es saber si va a poder jugar o no Di María que no jugó la semifinal porque Argentina no lo necesitó y entiendo que el cuerpo técnico hizo bien en no arriesgarlo. Me parece que es un jugador necesario, importante y quizás pueda volver, aunque McAllister está jugando realmente muy bien, es uno de los jugadores que ha encontrado escalar en esta Copa del Mundo y me parece que esa es la única duda, así que esperaremos a ver qué arma el entrenador”, detalló.

Sobre Francia, Diego insistió que aunque no es lo que corresponde, “a Mbappé hay que pegarle, no queda otra porque es increíble lo que corre, es tremendo lo que acelera de la nada a 100 y Argentina no tiene defensores tan rápidos. Habrá que pensar en otra estrategia. Ojalá Argentina sea el dominador porque es menos probable que Mbappé tenga espacios”.