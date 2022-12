Buscan a los familiares de la beba recién nacida abandonada en una calle de Oberá

viernes 16 de diciembre de 2022 | 10:45hs.

El barrio San Miguel de la localidad de Oberá se vio convulsionado tras el hallazgo de una beba recién nacida abandonada en la calle. La Policía de Misiones intervino en el caso, contuvo y asistió a la menor. La pequeña fue trasladada al Hospital Samic y se halla estable.

Florencia Donnerstag, jefa del departamento de la Niñez, Adolescencia y Familia de Oberá, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “La niña está en buen estado de salud en general, va a permanecer unos días más hospitalizada por el cuadro de riesgo que tuvo justo después de su nacimiento pero no tuvo ningún tipo de complicación. Aún no determinaron exactamente la cantidad de días que tiene pero si sabemos que no es prematura, nació a término”

“De la niña se toma conocimiento desde la comisaría de la presencia de una bebé en la calle y no sabemos exactamente qué pasó, inmediatamente la trasladan al hospital, donde permanece. Nosotros tomamos intervención ayer a la mañana y actualmente nos encontramos en

la búsqueda tanto de los progenitores como de la familia ampliada que se pueda hacer cargo pero hasta ahora sin resultados positivos”, refirió.

Además agregó que si bien estuvieron evaluando una serie de personas que podrían ser los progenitores, no existe ninguna certeza de quiénes podrían ser, “no encontramos familia biológica que puede hacerse cargo. Hubo mujeres que habrían estado embarazadas y que ya habrían tenido, se trabajó sobre esas familias pero no resultaron ser y por ahora no hay mayor información. Apelamos a la colaboración de los vecinos para que nos ayuden a encontrar a estos progenitores”.

Contención y resguardo

Donnerstag indicó que en esto momentos se encuentran abocados a la protección de esta niña “y ver qué acciones seguir a futuro tanto como si encontramos a su familia o si no la encontramos. En el caso que encontremos esa familia, trabajar sobre eso para saber qué está pasando, fortalecer ese grupo familiar y devolverla y si no llegamos a encontrar a nadie, una vez que llega el alta médica vamos a tener que generarle un espacio de cuidado alternativo que ya también estamos viendo de elaborarlo”

“El punto fundamental es la revinculación con la familia “pueden no ser lo progenitores, pero a lo mejor alguien del grupo familiar que pueda”, finalizó.