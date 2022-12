Atestiguó la novia de Pilli Da Silva y el hermano de Portal se negó a declarar

viernes 16 de diciembre de 2022 | 12:15hs.

Susana Alvez contó que su esposo no se quedó la noche del 21 de diciembre de 2013 en lo de Cabral porque hubo una pelea.

La séptima jornada del debate oral que se lleva a cabo en el Tribunal Penal Dos de Posadas por el femicidio de Marina Da Silva, la joven de 19 años que fue hallada muerta a golpes el 31 de diciembre de 2013 en un pozo de agua en Campo Bauer, cerca de Nemesio Parma, tuvo ayer la declaración de dos personas y que cerraron la etapa de testimoniales y de recolección de pruebas en el juicio. En tanto que luego de escuchar los aportes de los testigos el tribunal compuesto por los jueces César Yaya -presidente-, Gregorio Busse y Viviana Cukla dispuso que el debate continué el martes con la ronda de alegatos de las partes.

Los dos únicos testimonios que se escucharon durante la mañana de ayer en la sala de debates de la calle San Martín fueron propuestos por el abogado Emilio De Melo, quien representa al imputado Alejandro "Pilli" Da Silva. Cabe recordar que este último, junto a Franco Ramos, pareja de la víctima al momento del hecho y Juan Portal, supuesto amante de la joven, son los tres imputados que tiene la investigación.

Con la intención de reconstruir qué hizo durante toda la jornada del 21 de diciembre de 2013, último día que fue vista con vida Marina en Campo Bauer, De Melo realizó varias preguntas a Susana Alvez, esposa de su cliente. Frente al tribunal, la testigo aclaró que solía tener contacto con Portal ya que el acusado es muy amigo de su pareja. Aunque a Ramos dijo conocer solamente de vista en Nemesio Parma.

Sobre lo ocurrido aquel sábado 21, Alvez comentó que como su esposo en ese entonces trabajaba como sereno de un Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Campo Bauer acompañó al acusado desde las 8 de la mañana hasta la tardecita. Comentó que era habitual quedarse junto a Da Silva en el Caps y que incluso su hija los acompañaba en el turno de 24 horas que el imputado hacía los fines de semana.

“Yo lo acompañé al Caps, llegamos a las 8 y pasé gran parte del día con él. A eso de las cinco de la tarde me entero que mi hermana entró en trabajo de parto y salí corriendo para el hospital. Si no mi idea era quedarme a pasar la noche con él”, inició su relato la testigo, quien comentó que al enterarse de la noticia tuvo que recurrir al último colectivo que salía de Nemesio Parma con destino al hospital Ramón Madariaga.

La mujer relató con tristeza que al llegar al hospital se enteró de la noticia que su sobrino había fallecido durante el parto y aclaró que de Parma había tomado el colectivo de las 17.40 y al nosocomio llegó cerca de las 18.20. “Mi hermana quedó muy mal, yo no quería salir del hospital y él (Da Silva) me daba su apoyo. Estabamos en comunicación telefónica todo el tiempo e incluso estuvimos en contacto hasta que yo llegue a casa luego de tomar un remis, ya en horas de la madrugada del domingo”, añadió Alvez.

También comentó que durante las llamadas a Da Silva en ningún momento recordó haber escuchado música de fondo. Esto último tiene referencia a que ese sábado 21, en el kiosco de un vecino de la zona de apellido Cabral los imputados habrían compartido una ronda de tragos por el cumpleaños de Portal. Y en donde se cree que también estuvo la víctima.

Sobre si su esposo esa noche se quedó en el kiosco con su amigo Portal la testigo afirmó: “Le pregunté si seguía en la esquina y me dijo que no porque hubo una discusión y él no quería problemas y se fue al trabajo”.

Otro aspecto al que hizo mención la testigo fue que ese mismo sábado su pareja le envió un mensaje de texto a su amigo Portal saludandolo por su cumpleaños en donde el imputado le agredeció mucho ya que según este ni su propia esposa se había acordado de escribirle. Incluso recordó esta situación porque al escuchar la respuesta de Portal la testigo esbozó una sonrrisa ya que en ese momento Alvez tenía una imagen de infiel del imputado.

“El era muy mujeriego y me reí mucho porque se lo tenía muy merecido”, agregó la mujer.

El otro testigo citado por la defensa de Da Silva fue José Manuel Giménez, joven quien en la actualidad permanece a disposición de la Justicia Federal de Posadas en una dependencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y que ayer compareció bajo la escolta de dos agentes de dicha fuerza.

Justamente la semana pasada, la pareja del testigo había declarado también en el marco del mismo debate y dijo que tanto ella como Giménez habían pasado la noche del 21 de diciembre de 2013 por enfrente del kiosco de Don Cabral, en donde desconocidos le habrían gritado para que se unan a la ronda de tragos de ese día. Aunque el testigo comentó que si bien vio que había gente en el negocio no alcanzó a identificar a quienes lo estaban chistando.

Mucho menos se animó a nombrar a ninguno de los tres imputados como las personas que se encontraban en esa esquina aquel sábado.

Y cerró su declaración mencionando que esa noche se quedó mirando la televisión junto a sus hijos y a su esposa.

Abstención

Quien también se presentó al debate como testigo y quien la fiscalía estaba espectante en saber detalles específicos sobre su vinculo con dos de los imputados fue Carlos Alberto Portal.

Se trata del hermano de Juan Portal y que de acuerdo al relato de otros testigos citados en el proceso investigativo fue quien recibió de manos de Franco Ramos la carta que el propio imputado escribió estando detenido como sospechoso del femicidio y en donde daba instrucción a dos amigos de qué declarar ante la Justicia.

Aunque luego de la correspondiente lectura del articulo en donde se hace saber al testigo que tiene la facultad de negarse a declarar cuando un familiar directo es juzgado en un juicio, Portal decidió inclinarse por la abstención y no dar una sola palabra sobre lo que sabe del caso.

Luego de esto, por pedido de la fiscalía a cargo de Vladimir Glinka, el tribunal pasó a un cuarto intermedio en donde luego definió incorporar por lectura el aporte dado en etapa de instrucción del testigo Tomás Lazaga.

Todo esto ante la imposibilidad de ubicar al joven en los distintos lugares donde se decía que estaba trabajando y más allá de procurar desde principios de semana su ubicación por la fuerza pública.