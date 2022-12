Ibrahimovic: “El triunfo de Messi es inevitable”

viernes 16 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El futbolista Zlatan Ibrahimovic dio su predicción para la final del Mundial de Qatar 2022 y dio por hecho que el título sería para Argentina. El tono de la estrella sueca no fue de sospecha sino más bien una expresión de deseo y un presentimiento personal. Cuando fue consultado por el ganador de la Copa del Mundo que se definirá este domingo a las 12 del mediodía entre Argentina y Francia, Ibrahimovic respondió: “Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, sostuvo ante medios de Dubai. El ex jugador del Barcelona señaló que Francia es “una selección fuerte”, pero aseguró que el triunfo de Messi es “inevitable”.