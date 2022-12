Comprar alcohol, una odisea en el Medio Oriente

viernes 16 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Salir a tomar una copa no es una opción en Qatar. El alcohol, por cuestiones religiosas, está prohibido. Pero el gobierno dueño de la Copa del Mundo entendió hace un largo tiempo que el negocio y la publicidad pasa por otro lado.

Si uno pasea por el Down Town de Doha es imposible conseguir una bebida con alcohol. Todo lo que exponen las vidrieras es 0% alcohol. En los supermercados sucede lo mismo.

De hecho, antes del Mundial se produjo una gran controversia. Uno de los mayores sponsors presionó para tener zonas exclusivas para vender cerveza con alcohol. Es que el gobierno qatarí tiene prohibido, salvo excepciones, comprar alcohol y, sobre todo, comprarlo en las calles, restaurantes o bares.

Unos pocos privilegiados pudieron acceder a algún tipo de bebida alcohólica.

La cervecera se quedó con la suya. En los Fan Fest de la Fifa y los estadios se vende la marca que auspicia el Mundial y, también, una versión Zero, sin alcohol. La menos pedida, claro. De hecho logró que en un par de lugares, propios de la Fifa, se venda alcohol. Fue el recinto durante la Copa del Mundo de los hinchas que no pudieron comprar alcohol en otros lugares. Los que pudieron pagar hoteles de lujo estuvieron exentos de esa problemática, si es que la podemos llamar de esa manera.

Para los qataríes el tema de vender alcohol siempre fue algo religioso. Los musulmanes no consumen bebidas con alcohol y el islam no lo permite. Pero tienen claro que el mundo no se rige bajo sus términos y por eso son uno de los emiratos más permisivos en ese sentido, más allá de la organización de la Copa del Mundo.

Mitos, mentiras y verdades

Se dicen muchas cosas sobre la compra y la venta de alcohol en Qatar. Hay mitos, muchas mentiras y algunas verdades. Lo cierto es que el proceso no es para nada sencillo.

El islam no permite tomar alcohol. Comprar bebidas no es para cualquiera. Hay que demostrar cierta cantidad de ingresos, estar autorizado y, como si fuese poco, comprar el producto en ciertos lugares.

Para poder ser parte del selecto grupo que está autorizado, en Qatar, hay que recorrer un largo camino. Primero hay que tener un trabajo en blanco, es decir, registrado. Luego pedir que la patronal, el empleador, o a quien corresponda, que te autorice a comprar. Que te anote en la aplicación correspondiente para empezar el trámite.

Una vez que quien te emplea pide que se inicie el proceso, la persona (siempre física) debe inscribirse en otra aplicación para constatar datos. El sueldo anual es vital. El autorizado puede comprar el 15 por ciento de su sueldo anual en bebidas alcohólicas. Debe hacerlo en los lugares autorizados y, solamente, puede hacerlo acompañado de alguien que también reciba ese carnet para comprar bebidas alcohólicas.

Sacar la licencia habilitante puede tardar entre 4 y 6 meses. Una vez autorizada, la persona debe ir a un galpón (el Qatar Distribution Center es uno de ellos) preparado y sólo tendrá una tolerancia de 15 minutos para ingresar. Una vez adentro podrá tomarse el tiempo necesario para gastar hasta el 15% de su sueldo anual permitido.

Los qataríes no le ponen las cosas fáciles a quienes quieren comprar alcohol. Primero porque los precios no son baratos. Comprar una cerveza de medio litro sale entre 5 y 6 mil pesos. Todo es importado y, por eso, los precios son bastante elevados. Además, ir a los lugares autorizados es todo un viaje. Nada está cerca de Doha, pero además todo está escondido.

Llegar hasta un centro de expendio de bebida es realmente complicado. Prácticamente está destinado a quienes tiene auto. Además, antes de entrar, se solicita la correspondiente autorización y nadie más puede ingresar. Todo lo que refiere al alcohol es, prácticamente, un tema prohibido.

Tener una botella de cerveza, un gin o un vino, en Qatar, es un privilegio. Si bien es una cuestión religiosa, los dueños de la Copa del Mundo también se encargaron de que poder tener el acceso alcohol sea algo selectivo y controlado. Por eso, brindar en tierras qataríes es, también, una cuestión económica y de poder.