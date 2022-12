‘Virus del camello’, el enemigo Francés

viernes 16 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Primero fueron Dayot Upamecano y Adrien Rabiot. El último, Kingsley Coman. Los tres futbolistas franceses mostraron síntomas de una enfermedad respiratoria conocida como “virus del camello”: los dos primeros se perdieron el partido del miércoles ante Marruecos por las semifinales de Qatar 2022. El tercero está en duda para el encuentro decisivo del domingo ante la Argentina. La delegación gala, que se entrena al aire libre en Al-Khor, extremó los cuidados y su entrenador, Didier Deschamps, espera contar con todos sus futbolistas para revalidar el título conseguido hace cuatro años en Rusia.

“Coman no estaba disponible al 100%, porque tenía llevaba días complicados y seguía con un estado febril durante el día. Adrien (por Rabiot) se enfermó un poco después, estuvo mejor a la tarde, pero no lo suficiente y se quedó en el hotel. Como tenemos cuatro días, debería estar disponible para la final”, se esperanzó Didier Deschamps, el entrenador francés que lleva una década en el cargo. Upamecano, de hecho, ya se reincorporó ayer a las prácticas colectivas. Rabiot mejora de sus síntomas y Coman sigue, por ahora, apartado de los entrenamientos.

“Es temporada de gripe y, en ese sentido, tenemos que ser precavidos”, agregó Deschamps. Y recalcó: “Otro punto, los jugadores han tenido que hacer un enorme esfuerzo físico y sus sistemas inmunológicos se resienten”. De todas maneras, Deschamps, ex jugador de la Juventus, eligió bajarle el tono a la preocupación por la enfermedad: “Las temperaturas han descendido en los últimos días. Hay que cuidarse en todo momento, pero en cuanto al virus, la verdad es que no estoy preocupado”, zanjó el entrenador.

“Sin entrar en paranoia, tomamos precauciones con Dayot (Upamecano), a quien le pasó después de Inglaterra, y con Adrien (Rabiot)”, insistió Deschamps, citado por el diario francés Le Figaro. En el mismo medio, el mediocampista Aurelién Tchouaméni confirmó que hay medidas de prevención en la concentración francesa para evitar que el virus se esparza antes de la final: “Somos más cuidadosos y hay más alcohol en gel en las mesas. Esperemos que todos estén sanos para el próximo partido. Es una final y queremos tener a todos presentes”, se esperanzó el joven futbolista de Real Madrid, autor de uno de los goles ante Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Adri (Rabiot) está enfermo, pero no es grave. Ojalá esté disponible para la final”, dijo el defensor Theo Hernández. “Pensamos en él y esta victoria también es para él”, agregó Randal Kolo Muani, ambos en Le Figaro. El campamento francés está convencido de que la enfermedad no se propagará en los próximos días y el entrenador Deschamps no tendrá que lamentar más bajas en el equipo.



¿Qué es el “virus del camello”?

Si bien el departamento médico del seleccionado francés no confirmó el diagnóstico de los tres futbolistas que presentaron síntomas gripales, el diario deportivo español informó que el mal que aqueja al campamento francés es el llamado “virus del camello”.

“El virus referido a los contagios de los jugadores franceses, asociado a los camellos, seguramente es el que provoca el Mers (por sus siglas en inglés), un coronavirus que generó distintos brotes en las dos últimas décadas en el Medio Oriente, principalmente por el reservorio que tienen los camellos y se demostró que tiene menor poder de contagiosidad a la fecha, respecto a lo que sabemos del Sars-CoV-2, que provoca el coronavirus”, detalló el infectólogo Javier Fariña en un cable de la agencia Télam.

El experto agregó que la enfermedad “puede dar un cuadro de neumonías graves o un cuadro respiratorio banal, como una gripe, pero tiene mayor letalidad que el Sars CoV-2, principalmente porque la afección es mucho más grande a nivel pulmonar que a las vías aéreas superiores del coronavirus”. Además, Fariña recordó cómo hacer para evitar que esta enfermedad se propague: “Las medidas de prevención son las mismas, como el uso de barbijo, distanciamiento social y los lugares de mala ventilación y amontonamiento de personas son los más propicios para el contagio”.