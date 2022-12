“Qué asco de ser vivo”: el hermano de Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara

jueves 15 de diciembre de 2022 | 11:58hs.

En medio de la polémica y mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, los familiares del futbolista dieron su opinión sobre lo que estaba pasando. Guido Icardi, el hermano del delantero del Galatasaray, destrozó a la empresaria en redes sociales.

“Qué asco de ser vivo”, escribió el excuñado de Wanda en una historia de Instagram junto a una foto de la mediática en bikini sin retoques.

Guido Icardi destrozó a Wanda Nara. (Foto: Captura Instagram de la cuenta @gossipeame)

A los minutos eliminó la historia, pero no se echó atrás en sus dichos. “Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”, aclaró para luego publicar otra imagen de la empresaria con la palabra “asco”.

Guido Icardi destrozó a Wanda Nara. (Foto: Captura Instagram @gossipeame)