Victoria Tolosa Paz: “Puede ser insuficiente el bono, pero es lo que podemos”

jueves 15 de diciembre de 2022 | 12:10hs.

Luego de que este miércoles el Gobierno Nacional anunciara dos bonos de fin de año destinados a trabajadores registrados con salarios de hasta 180 mil pesos y beneficiaros del programa Potenciar Trabajo con el objetivo de paliar el impacto de la inflación, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció que el monto “puede ser insuficiente” pero señaló que es lo que el Estado “puede hacer” en este contexto económico.

La ex diputada nacional ratificó que el bono para los titulares del Potenciar Trabajo será de $13.500 y que se va a abonar en dos cuotas: una previa a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.500; “y el 50% restante el 6 de enero”. En este marco señaló que aguardan por “la finalización del proceso de validación de identidad que se está llevando adelante para todos los beneficiarios” del programa en cuestión, que se inició en el marco de las irregularidades reveladas por la AFIP. Tolosa Paz defendió la iniciativa, aunque aclaró: “Es un gran programa pero hay que ir trabajando en la transparencia”.

A quiénes les corresponde el bono

El bono de fin de año para este sector de la economía popular estará destinado a un universo de 1.364.000 personas, según precisó la ministra, número al que se llegó a partir del “padrón que se liquidó el mes pasado con un permiso que tuvimos que solicitar a la Justicia” tras la denuncia penal contra ella y contra el secretario de Economía Social, y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, asegura Infobae.

“Las incompatibilidades no eran tales. No eran 250 mil personas con incompatibilidades, lejos de ese número. Hay bajas producto de que la gente consigue empleo formal, hay personas que compran un auto y salen del programa... hay personas que no cumplen las condiciones y se les da la baja. Las bajas de AFIP fueron apenas 8.900, el resto fueron bajas habituales por la propia Secretaría de Economía Social”, explicó la funcionaria.

El otro bono de fin de año es de $24.000 y alcanzará a los trabajadores en relación de dependencia que cobran salarios que no superan los $185.000 pesos. Se paga aparte del aguinaldo, está exento de Ganancias y está a cargo de las empresas privadas. Se pagará en una única cuota durante diciembre.

“Cada medida que tomamos no es la que nos conforma, sino la que podemos en un marco de responsabilidad de las cuentas públicas, atendiendo lo urgente y en el marco de una cantidad de medidas”, cerró Tolosa Paz.