Ansiedad en su máximo nivel en la espera de la gran final de la Copa del Mundo 2022

jueves 15 de diciembre de 2022 | 11:04hs.

Tan sólo unas horas nos separan de la gran final de la Copa del Mundo 2022 que tiene como protagonistas a Argentina vs Francia.

Diego Vain, periodista de El Territorio, recorre la ciudad en la espera del encuentro que paralizará al mundo y en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 dijo: “Yo creo que tenemos que no dejar de estar manija, porque obviamente estamos esperando a la final y que sea domingo, pero si disfrutar de estos días”.

“El partido entre Marruecos y Francia dio muestras claras que el fútbol se gana con goles no con merecimientos y Francia cada vez que llegó, pegó y por eso también están la final, de tres llegadas hizo dos goles y Marruecos jugó un gran partido, estuvo a la altura de las circunstancias, tuvo más la pelota pero no se le dio”, agregó.

Además refirió que si bien no le gusta el juego de Francia, “sin desmerecer y contar que son Campeones del Mundo, Francia claramente ha hecho las cosas bien para otra vez estar en una final de Copa del Mundo tiene grandes jugadores pero también tiene fallas y creo que Lionel Scaloni ha tomado nota de eso, así que me parece va a estar muy interesante el partido el domingo porque Francia también sabe muy bien que Argentina no le va a dar los espacios”.

“Hoy va a ser tiempo de descanso, la selección argentina va a entrenar, mañana habrá otro entrenamiento, pero eso será puerta cerrada. No creo que cambie mucho el equipo del que jugó la semifinal, teniendo en cuenta que el Papu Gómez no va a llegar a jugar porque está lesionado, Di María se recupera y lo guardaron para este partido pero me parece que tampoco va a ser titular porque no está para jugar los 90 minutos o 120 si el partido lo exige”, opinó.

Diego por otra parte mencionó que aunque no bueno lo que dice, “yo creo que a la primera que Mbappé toca la pelota, hay que levantarlo por el aire y decir, vos seguís encarando por acá no vas a pasar y te vamos a pegar, hay que marcarle la cancha, no está bien lo que estoy diciendo pero bueno”.

Tercer puesto

“El sábado será el encuentro por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos, suelen ser partidos lindos para ver porque ya ninguno tiene presión, es el partido que nadie quiere jugar porque todos querían estar en la final pero suelen ser lindos partidos justamente por eso”, finalizó.