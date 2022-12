jueves 15 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

La ciudad de Doha y uno de sus puntos en los cuales los pescadores buscan su lugar, hacen su espacio y, por supuesto, plantan bandera. Y allí, de forma simbólica y con más fuerza por este presente alentador, luce la celeste y blanca, que hasta ahora cautiva a más fieles no sólo del país, sino del mundo entero y que busca la estrella máxima este domingo, ante el seleccionado francés. No hay espacio en el cual no luzcan los colores y por ende vale la pena la sentencia rockera ‘yo quiero a mi bandera’.