Ya hubo más de 200 muertes en el año en accidentes viales

jueves 15 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Misiones superó los 200 fallecidos por accidente de tránsito en lo que va del año, según las estadísticas llevadas adelante por El Territorio. La última muerte (201) antes del cierre de esta edición se produjo ayer a la tarde en Comandante Andresito, cuando Arnaldo Ferreira despistó con su vehículo Fiat Ducato sobre la ruta nacional 101.

La víctima 200, en tanto, fue Orista Da Silva (38), quien falleció tras despistar con su motocicleta en Puerto Iguazú. Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones, el hecho ocurrió cerca de las 21 del martes. Da Silva manejaba una Honda Biz por la avenida Vera Peñaloza hasta que, por causas que son materia de investigación, chocó un montículo de tierra que estaba allí debido a las obras de reparaciones de la calzada.

El número de fallecidos en lo que va del 2022 representa un crecimiento de las víctimas con respecto al año pasado, según los mismos registros llevados por este medio en base a informes policiales. Los números siempre varían dependiendo de quien los registra y el seguimiento de la evolución de los implicados.

Al detalle, hasta el 15 de diciembre del 2021 se habían registrado 173 muertos en rutas y calles de la tierra colorada. El año, en tanto, cerró con 186, es decir 15 menos que la cifra actual de este año que aún le quedan dos semanas. A los 100 fallecidos se llegó a principios de julio, también una cifra superior en comparación con 2021 (85).

De este total, tal y como desarrolló este medio en el último informe dominical, hubo 9 siniestros fatales en los que un conductor implicado arrojó alcoholemia positiva. En este contexto se lamentaron once fallecidos, tres de ellos menores de edad de 5, 10 y 11 años.

En la actualidad, en Misiones son cuatro las localidades que tienen como normativa alcohol cero al volante: Posadas, Garupá, San Vicente y El Soberbio. El resto se adhiere a la actual ley, que prevé el límite en 0,5, 0,2 para motociclistas y 0 para profesionales.

En el informe mencionado, Oscar Acuña, al frente de la Dirección Seguridad Vial y Turismo de la Policía de Misiones, expresó que diciembre es un “mes crítico”, debido a la gran cantidad de movimiento turístico interno y de otras provincias por el verano y festividades. Esto hace que ya están planificados operativos especiales.

“De por sí el hecho de las fiestas hace que la gente esté acelerada, que constantemente va atrasada, que tiene que hacer las compras, regalos y comida, hay mucho movimiento de personas, mucha gente circulando por las rutas y en la ciudad también. Tenemos que disparar y poner en práctica operativos especiales. Sobre todo en las dos noches, Nochebuena y fin de año”, detalló.

Acuña expresó que la principal función de la Dirección es que la gente circule segura, lo que implica controles, indicaciones y concientización. “Porque mucho de esta situación, la alta siniestralidad que tiene la provincia tiene que ver con la concientización de las personas”, puntualizó.

Y amplió: “Los que vamos en el vehículo tenemos que tener conciencia de circular debidamente, tener los papeles en regla, el vehículo en regla, respetar la señalización, la velocidad máxima. Ni hablar del consumo de alcohol y el uso del celular”.

“Si uno analiza los siniestros viales, hay tres circunstancias que influyen en los mismos. El primero es el conductor, el segundo el vehículo y tercero la vía, ósea que el de mayor importancia es el conductor”, expresó consultado sobre lo que hay que tener en cuenta antes de salir a la ruta.

“El conductor tiene que tener su licencia habilitante, su documento para demostrar su identidad, seguro del vehículo y la cédula de identificación del rodado y la Verificación Técnica Vehícular (VTV). Es la identificación que se necesita y que se va a exigir en cualquier control”, amplió.

Al respecto, Misiones está adherida a la licencia de conducir digital desde agosto del 2019, aunque Acuña expresó que se trata de una herramienta “complementaria” según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es que si una persona está en falta, corresponde la retención del plástico.

“Después lo que siempre se recomienda es que cuando van a iniciar un viaje, y si va a ser largo, que no viajen de noche y si lo hacen que no hagan mucho tiempo de recorrido. Como mucho 200 kilómetros o dos horas y que el conductor descienda, de despabile, se lave la cara y camine un poco porque el hecho de estar conduciendo por mucho tiempo produce cansancio”, recomendó.

Acuña remarcó que el cansancio es uno de los grandes condicionantes a la hora de la conducción efectiva del vehículo y la reacción al volante. “Ni hablar del consumo de alcohol”, remarcó.

Y siguió con la segunda circunstancia: “El vehículo para viajar y salir a la calle tiene que estar en condiciones, luces, sistema de dirección, neumáticos, limpiaparabrisas, lunetas, los vidrios en sí que no tenga roturas. Y el sistema que permite establecer es la VTV y por eso se exige en los controles”.

Más allá de eso la Policía tiene la facultad de hacer controles aleatorios para establecer si está en condiciones de circular.

“Lo que buscamos es la seguridad vial de todos lo que están en la ruta. A veces es difícil medir lo que evitamos cuándo sacamos de circulación un vehículo o un conductor que no está en condiciones. Porque cada vez que sacamos a un conductor que detectamos que está en exceso de alcohol, es un potencial accidente que estamos evitando. Por eso estamos trabajando muy fuerte en el control de alcoholemia, sobre todo los fines de semana”, advirtió.

Estos operativos, debido a la llegada de las altas temperaturas y a que la gente se refugia en camping, arroyos y demás atractivos turísticos, serán más fuertes los domingos. “Nosotros no estamos en contra de que la gente consuma alcohol, está en su derecho, pero decimos que el que si tomó alcohol que no conduzca y si va a conducir que no tome alcohol”.



