jueves 15 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, aseguró ayer que el compromiso es ampliar la resolución ministerial del Régimen Académico Marco (RAM), que saldrá antes de fin de año y ellos adherirán. Allí se fijará un apéndice específico donde se contemplen las particularidades de la modalidad técnica, nivel que venía rechazando el nuevo Régimen.

Además habló sobre las críticas que se le hacen al RAM y que sostienen que una vez que empiece a aplicarse, el año próximo, la educación se flexibilizará eliminando la figura del alumno libre por faltas y los estudiantes podrán pasar de curso apenas con el 60% de las materias aprobadas.

“Desde 2006 en la Argentina la educación secundaria es obligatoria y cambió el paradigma al ser una educación para todos. Entonces hay que adecuar las normas porque al ser elitista estaban bien todos los mecanismos expulsivos de los estudiantes. Eso es lo que ahora no tiene que suceder”, dijo Galarza y comentó que se debe terminar con la premisa de que entran muchos a la escuela secundaria pero pocos la terminan.

“Eso tiene que cambiar y no porque no sea importante la presencialidad, la pandemia nos dejó un claro mensaje que la presencialidad es muy importante, pero no tiene que haber un mecanismo expulsivo”, señaló.

Luego indicó que en el sistema educativo argentino se aprueba una materia con 6 y si bien el 40% de los contenidos no fueron validados “eso no significa que el alumno no los haya trabajado”.

“Hay que retener lo más que podemos a los estudiantes en el sistema educativo, porque la opción sería expulsarlos por inasistencia o por materias que adeuda, pero afuera no tiene otras oportunidades. No es que afuera vaya a aprender más, el Estado y la escuela deben hacer el esfuerzo para que el proceso de aprendizaje se dé dentro de las escuelas”, finalizó.

En mesas de secundarias rinde sólo la mitad de los inscriptos