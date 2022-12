Boca: Varela asoma en el radar del Barcelona

jueves 15 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El mediocampista Alan Varela, una de las mejores apariciones de las divisiones inferiores de Boca en el último lustro, es seguido de cerca por el Barcelona como eventual reemplazo de Sergi Busquets, quien dejará el club catalán a los 34 años en junio de 2023. En ese contexto, Varela, nacido en Isidro Casanova hace 21 años, es el principal candidato a sustituir a Busquets, según lo revelaron medios de prensa catalanes que siguen el día a día del Barcelona, aunque no es el único club interesado.“Varela tiene un perfil muy similar al de Sergi Busquets. No obstante, no será una tarea fácil porque Benfica y Ajax también están interesados en el jugador de Boca y con la ventaja de que ya hablaron con su representante”, reveló el periódico Sport. El pase de Alan Varela está valuado en 15 millones de dólares y Boca únicamente lo dejará ir por esa suma ya que se trata de una de las figuras en el equipo que dirige Hugo Ibarra. “Tanto el Ajax como el Benfica o Barcelona están en condiciones de pagar la cláusula de salida de Varela, se trata de una operación accesible”, agregó Sport.