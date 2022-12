Berlusconi prometió un “autobús” de prostitutas A sus futbolistas

jueves 15 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El escandaloso Silvio Berlusconi, presidente del club de fútbol Monza, les prometió a sus jugadores llevar “al vestuario” un “autobus de prostitutas”, según se observó en un video muy compartido por los medios italianos. El exprimer ministro de Italia y actual presidente del partido Forza Italia, de 86 años, hizo estas declaraciones, calificadas como “desafortunadas” por muchos medios, durante la cena de Navidad del club. Con un micrófono en la mano, Berlusconi celebraba haber elegido a un nuevo entrenador “bueno, simpático, educado y capaz de motivar a nuestros jugadores”. “Yo he añadido una motivación extra, porque le he dicho a los jugadores: ahora vienen la Juventus, el AC Milan etc., y si ganan contra uno de estos grandes equipos, les traigo al vestuario un autobús de prostitutas”, dijo ante las risas de los presentes.