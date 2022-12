Diego Vain: “Merecemos festejar”

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 12:45hs.

Con la clasificación de la Selección argentina a la final de la Copa del Mundo ya consumada, Diego Vain, describió todo lo vivido en la noche del martes (tarde para nosotros), en el estadio Lusail de Qatar, en el cual Messi y compañía desplegaron un juego de alto vuelo y eliminaron de manera categórica a Croacia.

“La verdad que fue una locura, creo que merecíamos todos, la gente, nosotros periodistas y los hinchas fanáticos ver a la Selección jugar un partido así. La verdad que ayer Argentina nunca sufrió, había jugado bien con Australia y muy bien contra Países Bajos, le tocó sufrir innecesariamente un poco más por errores propios por no haber podido cerrar esos partidos y un poco también porque el rival siempre juega, pero ayer creo que Argentina jugó su mejor partido hasta ahora”, comenzó diciendo Diego en diálogo con Acá te lo Contamos.

El enviado especial de este matutino además describió lo visto en cancha: “sabíamos que Croacia era un equipo que mueve bien la pelota en el mediocampo, pero también sabíamos que en algún momento se iba a cansar y allí Argentina pisó el acelerador. Fue tremendo lo hecho por los jugadores, Messi y Julián se comieron la cancha”, expresó y añadió “después del primer partido con Arabia, el cuerpo técnico fue encontrando el equipo, desde la Copa América que perdió con Brasil venía con un equipo que no le funcionó en el primer partido, a partir de allí hizo unos cambios y se encontrando el equipo y el juego nuevamente”.

Por último, al igual que todos los argentinos, Diego no oculto su alegría por la nueva final que disputará el seleccionado “ojalá el domingo sea el mejor partido de la Selección argentina porque estamos en una final del mundo, nos merecemos esta alegría. Estuve viendo las locuras de la gente en Argentina, está contenta, merecemos festejar”.

Marruecos y Francia definen al otro finalista

Marruecos la sorpresa de la Copa se juega esta tarde desde las 16 el pase histórico a la final del mundial, no la tendrá nada sencillo porque enfrente estará nada más y nada menos que Francia, la actual campeona del mundo.

“Marruecos no tiene presión todo lo que ha hecho hasta ahora es histórico desde ser primero de su grupo a eliminar a España y a Portugal y llegar una semifinal de una Copa del Mundo”, reflexionó Diego que volvió a recalcar que serán locales una vez más “La Federación de Marruecos decidió regalar 13 mil entradas para que sus hinchas puedan ir a alentar a su selección”.

“La cancha va a explotar, Francia va a sentir la presión y dejadme decirte que creo que Francia no va a aguantar esa presión. Si ‘Galos’ ganan tanto en los 90 o 120 minutos es porque tiene más jerarquía que Marruecos, pero no se lo va a llevar puesto. Es más probable que Marruecos le haga sentir esa presión a Francia que ya la ha sentido España y Portugal, desde ese lugar me parece que Marruecos ya está un pasito al frente. Esto es fútbol si bien tiene muchas cosas lógicas, no siempre gana el mejor y me parece que hoy Marruecos está un paso adelante en ese sentido”, describió.