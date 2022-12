Sepultaron al joven asesinado en Oberá y piden justicia

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

En medio del dolor y la angustia familiar, ayer fue sepultado Paulo Ignacio Rodríguez (27) en el cementerio de Oberá. Fue apuñalado en el pecho el viernes a la noche, a la vuelta de su casa en el barrio Gunther, cuando regresaba de festejar el triunfo de la selección argentina ante Países Bajos. Murió el sábado a la mañana en el Hospital Samic, pese al esfuerzo de los médicos para salvarle la vida.

En ese marco se replicó nuevamente el pedido de justicia y esclarecimiento del crimen, sobre todo porque si bien existe un detenido, Juan David M. (29), alias Gordo, sindicado como autor, poco se sabe aún del contexto que motivó la mortal agresión.

Tampoco su familia encuentra consuelo y sigue sosteniendo que “era un chico tranquilo que no molestaba a nadie, que salió a festejar como tantos otros obereños pero se cruzó con un asesino que le quitó la vida. No podemos entender, pero no se merecía esto”.

Rosana Dos Santos, hermana de Paulo, aprovechó la presencia de El Territorio para pedir “que la comunidad acompañe porque fue mi hermano, pero pudo haber sido cualquiera, él no era maldito, tampoco mala gente, por eso necesitamos saber por qué lo mataron”.

“Estamos con ganas de conseguir justicia y en ese punto pido que el que hizo esto pague, porque como familiares no queremos que quede así nomas, como si nada”, expresó y añadió en esa línea que “acá hay padres se quedaron sin su hijo más chico, dos niños que piden por su papá y toda la familia vamos a hacer lo necesario para que no sea un crimen impune como otros que ocurrieron”.

En vísperas del hecho, Juan Carlos, hermano de la víctima, contó: “Como cada vez que ganó la Selección se fue a festejar y si bien no sabemos con certezas qué pasó o por qué lo atacaron, en un momento recibió la puñalada de este asesino y como pudo caminó hasta el Comando para pedir ayuda”.

Desde la dependencia llamaron a la ambulancia, “pero tardó alrededor de media hora y todo ese tiempo estuvo tirado en el piso, desangrándose”, lamentó.

Si bien no está claro el contexto en que recibió la agresión, la información policial dio cuenta que fue atacado alrededor de las 22 sobre la calle Marambio, frente al barrio Yerbal Viejo y a metros del Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II, donde alcanzó a pedir ayuda.

Por el crimen hay un detenido, identificado como Juan David M. (29), con domicilio en Los Helechos, y en su poder la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero que se cree podría ser el arma homicida.

Los investigadores llegaron a él en base al aporte de testigos que vieron cuando escapaba corriendo de la escena del crimen.

El informe médico detalló que Rodríguez murió como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio irreversible secundario a shock hipovolémico irreversible por herida de arma blanca en la región torácica anterior paraesternal derecha”.

El titular del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para que el Cuerpo Médico Forense haga la autopsia, posterior a eso fue entregado a sus familiares.