Julián no se conforma: “Ahora Vamos por más”

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Julián Álvarez redondeó ayer una tarde-noche magnífica en el Mundial de Qatar 2022. El delantero de la selección Argentina convirtió dos goles y le cometieron un penal que le sirvió a Lionel Messi, quien lo elogió cuando recibió el premio al mejor jugador del partido, para abrir la semifinal contra Croacia en el estadio Lusail.

“Contento en lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto. Hicimos un gran partido y estamos en la final que es lo que queríamos. Ahora a descansar y esperar para hacer un gran partido el domingo”, declaró Julián tras el pase a la final de la Copa del Mundo, instancia en la que enfrentará a Francia o Marruecos.

Consultado por el primero de los dos goles que marcó ante Croacia, el futbolista Manchester City remarcó: “Empecé a ir cuando la agarré, vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero la cancha me iba picando medio mal. Iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad”.

“Seguramente están todos como locos en Calchín, como en todo el país. Esto es una alegría para todos. Muy contentos de lo que estamos logrando y ahora vamos por más”, concluyó.

Por su parte, el zaguero cordobés Cristian “Cuti” Romero aseguró ayer que Argentina fue una “justa ganadora”.

En charla con la prensa, el defensor del Tottenham de Inglaterra dijo que el grupo esta “contento porque se hizo un gran partido”.

“Fuimos justos ganadores, ganamos con comodidad, supimos resolver el partido con gran comodidad”, añadió.

“Todavía no caigo, no me puse a pensarlo, donde estoy parado, la verdad que cuando llegue al hotel seguramente se me caerá una lágrima”, dijo Romero, surgido en Belgrano de Córdoba.

“Pasé cinco años en la Selección, pasé cosas hermosas con estos compañeros. Ahora llegamos a la final, jugando bárbaro, es tremenda la alegría que tenemos. Espero que la gente lo esté disfrutando”, completó.

En tanto que su compañero en la defensa, Nicolás Otamendi, advirtió que el plantel albiceleste está “en el lugar que queríamos estar”.

“Estamos en el lugar que queríamos estar. Estamos fuertes como grupo, que eso es lo importante”, dijo el actual jugador del Benfica de Portugal, una vez finalizado el encuentro en el estadio Lusail.

“Intentaremos dar lo máximo para llegar al objetivo. Somos 26 guerreros que estamos dispuestos a darlo todo para tratar de darle una alegría al pueblo argentino”, sostuvo Otamendi.



Modric: “Argentina fue un justo ganador”

El volante y capitán de Croacia, Luka Modric, aseguró ayer que la Argentina fue “un justo ganador” tras el 3-0 por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, pero fustigó al árbitro italiano Daniele Orsato, quien cobró un penal que el crack rosarino Lionel Messi transformó en gol para abrir el marcador. “Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar,

pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo”, expresó Modric en rueda de prensa. “No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal”, expresó el crack del Real Madrid sobre la infracción a Julián Álvarez que devino en el penal para el 1-0 de la Argentina. “A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido”, agregó Modric, quien seguramente jugará su último partido en un Mundial el próximo sábado .



UNO X UNO

Lionel Messi (9):

El máximo goleador de la Argentina en la historia de los Mundiales con su quinto tanto en Qatar 2022 después de ejecutar un penal inatajable. Una pesadilla constante para los croatas. Para cerrar un nuevo partido histórico armó una jugada sublime para el segundo de Julián.

Emiliano Martínez (7):

Tercera valla invicta en el Mundial. No tuvo que aparecer en su esplendor pero sacó una pelota muy difícil al primer palo tras un remate de Modric y después respondió con seguridad en todos los centros.

Nahuel Molina (7):

Controló muy bien a Perisic y siempre intentó ser opción en ataque. En el inicio del segundo tiempo, cuando Croacia buscaba el descuento, participó en defensa con buenos cierres.

Cristian Romero (6):

Firme como siempre de arriba y abajo desde que reapareció como titular en el equipo contra Polonia. Debe mejorar en la toma de decisiones porque fue amonestado por una falta con el rival de espalda en la mitad de cancha.

Nicolás Otamendi (7):

En su partido número 99 con el seleccionado cumplió con otra excepcional actuación. A su habitual despliegue defensivo le sumó el primer pase que inició la jugada del penal.

Nicolás Tagliafico (7):

Le tocaba reemplazar a uno de los regulares del equipo como Marcos Acuña y cumplió con creces. Clausuró el lateral izquierdo y borró a Pasalic, que fue reemplazado en el entretiempo.

Rodrigo De Paul (6):

El motor del seleccionado no puede faltar pese a no estar al ciento por ciento desde lo físico. Ayer aguantó 74 minutos y, como le gusta decir a Scaloni, “dejó hasta la última gota de sudor”.

Leandro Paredes (6):

Volvió a jugar de titular desde que perdió el puesto después de la derrota contra Arabia Saudita. Intentó ser el eje, pero padeció el toqueteo inicial de Croacia. Con la ventaja creció y estuvo bien ubicado, recuperó y pasó la pelota con claridad. Fue el primer cambio para el armado de la línea de cinco.

Enzo Fernández (8):

En el inicio parecía incómodo partiendo desde la izquierda, pero después se soltó. Generó el primer tiro al arco de equipo y le dio el gran pase a Julián Álvarez en la jugada del penal. En el segundo tiempo se adueñó del medio.

Alexis Mac Allister (8):

Una de las mejores apariciones del seleccionado en el Mundial de Qatar. Siempre correcto, con el pase seguro y solidario para la recuperación. Estuvo cerca de marcar dos veces, con un cabezazo en el primer tiempo y un remate en el segundo.

Julián Álvarez (9):

Consagratorio partido. Su primer doblete en el seleccionado y nada menos que en la semifinal de un Mundial. En el primero generó el penal que abrió el marcador, luego fabricó solo el segundo con una carrera memorable desde atrás de mitad de cancha y coronó el tercero después de una jugada increíble de Messi. Recibió su primera ovación.

Lisandro Martínez (7):

Entró para armar la línea de cinco y transmitió seguridad.

Exequiel Palacios (6):

Reemplazó a De Paul y se acopló bien a la derecha de Enzo Fernández.

Paulo Dybala (5):

Luego de tanto esperar tuvo su debut en el Mundial con los primeros minutos en lugar de Álvarez. Se ubicó de falso nueve y le costó entrar en juego, pero habilitó bien a Alexis en una jugada de peligro.

Ángel Correa y Juan Foyth:

Entraron sobre el final y tuvieron su debut en el Mundial.