Iguazú no logró la recuperación esperada

Comerciantes de Puerto Iguazú pronosticaban una recuperación total del rubro para fines del primer semestre de este año, después de la pronunciada crisis por el cierre total durante la pandemia. Sin embargo, esto no fue posible. Es por ello que extendieron las expectativas hacia fin del 2022, pero la meta tampoco se cumplió, ya que los índices inflacionarios no permiten que los comerciantes logren obtener ganancias.

Desde la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú han manifestado en diferentes oportunidades que el objetivo era la recuperación total del rubro para comenzar el 2023 planificando inversiones ya que los propietarios lograrían pagar todos los créditos adquiridos durante la pandemia para sostenerse. No obstante, esto no fue posible por la inflación y por las limitaciones que impone la lentitud de ingreso en la zona de frontera.

“Hay rubros, como la gastronomía y las vinotecas, que han logrado la recuperación total. Sin embargo, los demás no, primero por la inflación, la mercadería se encarece a diario y todos tratan de aguantar los precios para no perder ventas, pero eso significa menores ganancias, además del hecho de que en algunas ocasiones cuesta la reposición”, manifestó Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio local.

Respecto al impacto económico que genera la lentitud al momento del ingreso en la zona de frontera, Barreto explicó: “Es una lástima porque el comercio podría aprovechar las asimetrías que actualmente nos convienen. Hemos presentado un estudio como nos pidieron y no se hizo nada”. Y agregó que “hicieron casillas, pero una al lado de la otra que no agiliza el ingreso. Las demoras son las mismas y en vacaciones las quejas se multiplicarán y las pedidas también”.

Por su parte, los comerciantes indicaron que las ventas vienen en decadencia en las ultimas semanas. “Sabemos que es el último mes del año y siempre las ventas bajan, pero no sabemos cómo serán las compras de fin de año, porque está todo muy caro. Hoy reponer mercadería se complica. Hay mercados que ya no compran ciertas marcas y hay productos que tienen muy buena rotación que no se consiguen o que dejamos de comprar porque en cada pedido el costo es mayor al que vendimos”, manifestó por su parte Roberto Báez, propietario de un mercado.

En lo que respecta al rubro indumentaria, la mayoría de los propietarios han surtido sus locales para las fiestas teniendo en cuenta que es un mes de buenas ventas. No obstante, notaron que el movimiento no se ha incrementado en los últimos días, además de las quejas de los clientes acerca del incremento en los costos de la ropa.

