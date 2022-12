Swift, Gaga y Rihanna se sacan chispas para ganar un Globo de Oro

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift pelean por el Globo de Oro 2023 a Mejor Canción. En esa terna, se sacarán chispas tres de las mujeres más talentosas y populares de la industria musical.

Lady Gaga es la única que ya ganó este premio. Se lo llevó en la edición 2019, un año después de A Star is Born. De esa película se desprende el tema “Shallow”, junto a Bradley Cooper. Ahora la neoyorquina compite con “Hold my Hand”, tema de Maverick, la secuela de Top Gun.

Diez años después de su primera nominación, Taylor Swift vuelve a competir. Esta vez será con “Carolina”, de Where the Crawdads Sing. Esta es la cuarta vez de Swift en la categoría, tras “Safe & Sound” en 2012, “Sweeter Than Fiction”, de One Chance, y “Beautiful Ghosts”, de Cats, en 2019.

Para Rihanna, en tanto, esta es su primera vez en una terna de los Globo de Oro. Está nominada por la canción de “Lift Me Up”, para Black Panther: Wakanda. RiRi es coautora de la canción, que entró en el número 2 de la lista Billboard Hot 100, junto con Ryan Coogler, director y coautor de la película.