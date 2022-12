Messi. “Este grupo es una locura; vamos a dejar todo para llevarnos la Copa”

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

Tras el triunfo 3 a 0 ante Croacia, Lionel Messi dijo que ahora se “viene una final más para Argentina” y llamó a “disfrutar” del presente de la selección.

“Pedimos a la gente que confíe porque sabía lo que somos. Este grupo es una locura. Lo hicimos. Se viene una final más. Argentina está en una final del mundo, a disfrutar todo esto. Vamos a dejar todo en la final para llevarnos la Copa”, dijo Messi.

La Pulga, autor del primer gol de penal en la victoria en las semifinales del torneo, dijo que “es muy emocionante todo esto, ver a esta gente, a la familia, durante todo el Mundial, fue algo increíble. Vamos a jugar el partido que queríamos”, afirmó.

Messi, además, recordó a su familia tras la victoria: “Son lo máximo para mí, lo más importante. Las hemos pasado buenas, nos toca una espectacular, disfrutando con ellos, con toda esta gente y la que está en Argentina”.

“Estoy disfrutando muchísimo de este Mundial. Más allá de que nos tocó empezar perdiendo. Le pedimos a la gente que confíe (tras la derrota 1 a 2 ante Arabia Saudita en el debut) porque sabía lo que somos. Este grupo es una locura. Lo hicimos. Se viene una final más. Argentina está en una final del mundo, a disfrutar todo esto”, llamó.

Además, afirmó: “Todo lo que hicimos lo ganamos con mérito propio. Es extraordinario lo que estamos haciendo. Es una alegría que Argentina vuelva a jugar otra final del mundo. Vamos a dar el máximo en la final y dejar todo para intentar llevar la Copa. Ahora a disfrutar este momento que es algo grandioso”, concluyó.

Más tarde, en la rueda de prensa, el 10 elogió al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y dijo que el entrenador nunca deja nada librazo al azar.

“Este grupo, más allá de la fortaleza que tiene, es muy inteligente, sabe leer los momentos del partido. Es un grupo muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, cuando hay que presionar y que tiene un cuerpo técnico muy bueno, que sabe y que cada detalle te lo hace saber. Es una gran ayuda para nosotros, en ningún momento estamos perdidos y sabemos lo que tenemos que hacer”, afirmó.

En otro punto de la conferencia de prensa, Messi afirmó: “Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido. Vengo haciendo sacrificios muy grandes. Hoy (por ayer) llegamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio, nos preparamos muy bien. Ellos iban a tener mucho la pelota porque tienen buenos jugadores”, dijo.

“Preparamos el partido muy bien. Sabíamos que podía ser una fortaleza cuando recuperábamos la pelota”, señaló.



“Estoy en el lugar soñado”, se emocionó Lionel Scaloni

Tras el partido, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y dijo: “Intento no emocionarme, es muy difícil. Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Todos actuarían de la manera en que lo hago yo. Cuando jugás para tu Selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante. Se puede ganar o perder, pero es emocionante. Lo de la gente también, va todo de la mano”.

Y agregó: “Somos todos hinchas de la celeste y blanca. Les agradezco y que festejen. Es un momento para celebrar porque Argentina está en el pedestal del fútbol. Que disfruten que ya pensaremos en el domingo”.

“Merecimos ganar, pero no sé si tan ampliamente. Los partidos no son todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta a la hora de jugar. Hay rivales que te pueden someter e incluso superarte y ahí es cuando el equipo se regenera. Actúa en función del partido. En el segundo tiempo se vieron buenos pasajes, sufrimos menos, pero la virtud es saber afrontar lo que toca en cada momento”, añadió sobre el desarrollo del choque con Croacia.

Además, continuó: “El cuerpo técnico irradia ilusión, hemos vivido cosas muy fuertes en la Selección. Hay tantos momentos entre los integrantes para compartir que yo creo que es positivo que estén los exjugadores. Viven para la Selección, sufren como la hinchada y como los jugadores... para el que no es argentino sé que es difícil entenderlo, no todos tienen la cultura que tenemos nosotros. Hay que buscar el equilibrio que logramos conseguir”.