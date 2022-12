Perú: un juez ordenó que Castillo continúe detenido

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Un juez ordenó ayer que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos de Perú, en donde la población exige la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo de hace una semana en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.

En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.

Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido “injusta y arbitrariamente detenido”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.

El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de destitución.

Castillo: “Jamás renunciaré”

El expresidente peruano Pedro Castillo aseguró ayer que jamás renunciará al cargo e instó a la policía y los militares a frenar la represión contra los manifestantes que exigen elecciones generales y su liberación, que ya suma siete muertos y decenas de heridos.

“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo en la audiencia judicial virtual en la que se evaluó una apelación a su detención preliminar de siete días, pero no le concedieron la libertad.

“Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón", agregó y siguió: “Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Boluarte y la relación con la región

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ayer que las relaciones del país andino con los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia sigue normales, pese al apoyo que han dado al destituido ex presidente Pedro Castillo.

Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron el lunes en un comunicado conjunto que el líder izquierdista Castillo ha sido víctima de “hostigamiento” político desde asumió el poder y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.

Boluarte, quien asumió el poder luego de la expulsión de Castillo , dijo que se comunicará más tarde con los presidentes de esos países de la región, y con el mandatario de Brasil.