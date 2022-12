Intenso calor y radiación solar golpearon a diversas plantaciones

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Como otras inclemencias climáticas, el sol pleno y la elevada temperatura de la última semana promovió una afectación variada sobre cultivos que en Misiones estaban casi listos para ser cosechados. Productores y técnicos coincidieron en destacar que por estos días hay que proteger el suelo de los fuertes rayos solares, ya que sin cobertura vegetal se pierden rápidamente los nutrientes y microorganismos que ayudan a alimentarse a las plantas. Pero además se reconoció que los cultivos que están a campo se marchitan o directamente se pierden por no poder soportar las altas temperaturas.

José Olinuk, especialista en agrometeorología del Inta de Cerro Azul, apuntó que las altas temperaturas de los últimos días no se registraban desde hace más de 25 años en esta época del año. Pero más allá de eso, los intensos calores no son algo demasiado raro para un diciembre en Misiones.

“En estos días hubo temperaturas elevadas, es cierto, en el aire tuvimos temperaturas que hace 25 años no teníamos. Llegamos a los 38º el 8 de diciembre y eso no se registraba desde 1995. Pero más allá de eso no deja de ser un valor dentro de los límites conocidos. Ya habíamos registrado una temperatura de 41º en 1985. Por eso no podemos hablar de un cambio brusco”.

Por otro lado, opinó en referencia a algunos videos que se viralizaron recientemente donde se destacaba el gran calor de la tierra.

“En el Inta Cerro Azul registramos la temperatura del suelo pero a una profundidad de 5 centímetros y con un termómetro diferente al que se ve en el video. Ahora es cierto que si el suelo está descubierto puede llegar a pasar los 70º. Por eso, siempre se aconseja tener las plantas con cobertura vegetal, para proteger la humedad y los microorganismos”, opinó.

Tapar lo que se pueda

Desde las ferias francas reconocieron por su parte que en los últimos días, las altas temperaturas y exposición solar afectaron producciones próximas a cosecharse. “El sol estuvo muy fuerte, por suerte ya estamos en diciembre y en noviembre la pasamos bastante bien sin mucho calores intensos. Ahora todo lo que es producción a campo está muy feo por la intensidad del sol. El zapallo, la sandía, el melón se pueden quemar, esas cosas se notan enseguida en la parte de arriba. Hay productores que tapan con malezas para atenuar los efectos”, comentó José Villasanti, presidente de las ferias francas de Posadas.

Apuntó por otro lado que “todo lo que es verdura más chica se hace bajo media sombra o en invernadero y con mucha agua. Ya que por el calor también las plantas necesitan más riego”, aclaró.

En Puerto Leoni, el productor Alfredo Strieder mencionó que la elevada temperatura afectó la producción de sandía y pepino que tiene. “Las frutas se empezaron a quemar entonces debí tapar todo con bolsas. Lo que fue pepino algo pude salvar con la mediasombra, sobre todo lo que luego utilizo para hacer encurtidos”. Por último mencionó que hace dos semanas sembró maíz y que con la lluvia que hubo en el último fin de semana puede ayudar para que próximamente de sus frutos.

Plantas chicas se mueren

José Kirilinko es productor agropecuario en Campo Viera y comentó que observó afectación por las altas temperaturas en plantaciones de té y de yerba mate. Principalmente distinguió que se perjudicaron las plantas jóvenes con brotes quemados por la insolación.

“En mi caso yo siempre trabajo con cobertura vegetal, para proteger justamente a las plantas por las altas temperaturas. La gente que limpió mucho de malezas sus plantaciones después termina sufriendo porque el suelo queda expuesto a la erosión que después hace el viento y la lluvia. Ahora por estos calores, vi más afectación a los brotes nuevos de yerba mate, se quemaron algunas plantitas y en general quedaron más expuestas al ataque de algunas plagas como el rulo de la yerba mate (originado por el ataque de una pequeña mariposa) ”, analizó.

Y detalló: “El impacto del sol es impresionante, en los brotes de yerba mate y té se nota cómo los está afectando y si le sumamos la temperatura que alcanza el suelo, con más razón se van a morir las plantas que no tienen suficiente humedad. Por eso siempre es importante trabajar con la maleza del suelo más en esta época de verano. En particular hablando con otros productores, el problema que tuvieron fue con los brotes”.

Detalló además: “Sabemos que la planta de té brota hasta los 32º durante el día, si hay más calor se protege y no se produce esa brotación. Además, para el té se requiere que haya mucha humedad. Con la yerba el mayor impacto fue en los brotes, porque el sol estuvo muy fuerte y eso debilitó a las plantas”, explicó el productor.



Preocupación de yerbateros por el factor sol

Los productores yerbateros vienen señalando en el último año que, además de la sequía, la fuerte irradiación solar está bajando el rendimiento de los yerbales en verano. Días atrás Nelson Dalcolmo, director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), apuntó al mayor protagonismo del impacto solar en las plantas. “(Las pérdidas) no fueron tanto por la sequía sino por el calentamiento de las plantas. Hubo días en que las temperaturas al sol superaron los 48º. Esto nos está obligando a cambiar las estrategias de producción y combinar más árboles en torno a las plantaciones para proteger más a las plantas”, había explicado. En tanto también se apuntó al mayor ataque del rulo de la yerba en la zona Norte de Misiones.

Las pérdidas por el calor desaniman a los productores