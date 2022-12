Nación insiste en el pedido del uso de barbijos

miércoles 14 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Frente a la suba de casos de coronavirus -más del doble en la última semana-, el Ministerio de Salud de Nación renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.

Según informó la cartera sanitaria, el domingo último se reportaron siete muertes por coronavirus y 27.119 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 115% más de casos que el domingo 4 de diciembre (12.609).

Más del 85% de los casos se notificaron en la región del Amba, sin embargo, en las últimas semanas, se registra un aumento de casos en todas las jurisdicciones del país.

En este escenario, la cartera recordó la medidas de prevención que sirven tanto para Covid como frente a otras enfermedades respiratorias: uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, ventilación de ambientes, lavado de manos frecuente y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas. También recomendó el uso de barbijo en el transporte público, a la vez que mantener las ventanillas abiertas.

En relación a las personas con síntomas, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a los grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

