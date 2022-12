Julián Álvarez: "Merecíamos estar en la final, estamos felices como todo el país y vamos por más"

martes 13 de diciembre de 2022 | 18:57hs.

Julián Álvarez redondeó una jornada magnífica en el Mundial de Qatar 2022. El delantero de la Selección Argentina convirtió dos goles y le cometieron un penal que le sirvió a Lionel Messi, quien lo elogió cuando recibió el premio al mejor jugador del partido, para abrir la semifinal contra Croacia en el Estadio Lusail.

"Se me pasan muchas cosas por la cabeza, muchas. Estamos todos como locos", dijo el delantero del City", que participó en los tres tantos.

"Es muy emocionante ver todo esto, la gente, mi familia, todo durante este Mundial fue increíble. Vamos a jugar el último partido por el título que era lo que queríamos", contó el ex River, que está intratable.

"Empecé a ir y cuando la agarré me di cuenta que varios compañeros se me cruzaban. La pelota me iba picando medio mal pero me iba quedando y por suerte pude definir. Fue un gol que nos dio tranquilidad", contó sobre esa tremenda corrida desde mitad de la cancha que selló el 2-0 y liquidó anímicamente a los croatas.

"Merecíamos estar en la final. Estamos felices como todo el país y vamos por más", cerró.