Diego analiza los duelos de Semifinales

martes 13 de diciembre de 2022 | 12:45hs.

De a poco la Copa del Mundo que se desarrolla en Qatar se va terminando, Argentina-Croacia y Francia-Marruecos serán los animadores de las semifinales de la máxima cita del fútbol.

Desde Qatar y para El Territorio, Diego Vain, contó cómo se vive la previa de los duelos que depositarán a dos de los equipos en la gran final a jugarse el domingo.

Que Argentina será local una vez más no es ninguna novedad, ahora la cuestión pasará por ver cómo lo toman los jugadores croatas durante el partido.

“El público argentino se va a ser sentir, pero Croacia es un equipo que juega bien al fútbol, creo que no se va a achicar ante esta situación, pero sí que va a sentir que no es local”, dijo Diego y agregó “Croacia es un equipo que juega muy, quizás no tiene ese plus que tienen los jugadores o equipos sudamericano, pero son muy técnicos”.

En cuanto a cómo puede llegar a desarrollarse el partido, Diego analizó “Croacia es un equipo que juega a defenderse y a atacar en bloque, eso lo ha sufrido Brasil. Había arrancado perdiendo y empató el partido, lo llevó a los penales y tuvo la templanza, la cabeza para bancarse una definición por penales ante Brasil, sabiendo que también venían de una definición por penales ante Japón”.

En cuanto al juego que pueda llegar a ser la Argentina manifestó que “seguramente a diferencia de Países Bajos tomará la iniciativa y buscará adueñarse de la pelota, marcar la diferencia y tratar de cerrar el partido lo más rápido posible”.

Asimismo explicó que tendrá que tomar “los recaudos para no sufrir como aunque no lo merecía termino sufriendo con Australia y Países Bajos”.

Marruecos local ante Francia

Si bien el otro duelo de semis se desarrollará mañana desde las 16 (hora Argentina), los simpatizantes de Marruecos coparon Qatar y a Francia no le será nada fácil llevarse el triunfo, tanto en el plano futbolístico como en las gradas.

“Marruecos es la selección que más hinchas tiene en Qatar, en este momento mucho más que los argentinos inclusive”, dio a conocer el enviado especial de El Territorio.

Asimismo manifestó que en el buen sentido de la palabra son “realmente insoportables los muchachos de Marruecos, no dejan de silbar, no dejan de gritar al rival en ningún momento y de aplaudir todo lo que haga su equipo, me parece perfecto son las reglas del juego, pero yo los fui a ver contra España el partido que ganan de octavos de final y a los españoles te digo que les pesó y mucho”.

En ese sentido tendrán un rol fundamental en el duelo contra Francia, porque “los jugadores franceses van jugar contra un público hostil, ellos son jugadores de primer nivel, Mbappé, Griezmann y demás están acostumbrados a que en sus equipos los aplaudan todos los fines de semana, juegan en un lugar en el que generalmente no gritan, todos se sientan, nadie dice nada y cuando ellos hacen algo extraordinario fuera de lo común todos se levantan a los aplausos y acá no, los gritan 98 minutos, no les gusta y realmente les pesa”.