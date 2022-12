El lado femme de la Scaloneta en Qatar

martes 13 de diciembre de 2022 | 12:06hs.

La ansiedad en la previa de la primera semifinal del Mundial, entre la Selección Argentina y Croacia, es cada vez mayor. En Qatar, Argentina o cualquier país del mundo, cada fanático palpita como puede las horas previas al duelo de esta tarde, hasta que empiece a rodar la pelota en el estadio Lusail. Y para amenizar la espera, casi todas las novias y esposas de los jugadores de la Selección, que están en Doha acompañando de cerca a los futbolistas, se juntaron en un encuentro cumbre a cenar anoche.

Fueron en total 19 mujeres que se encontraron en un restaurant de Doha que ofrece comida española y fue premiado como el mejor restaurant europeo del año en la capital de Qatar. Varias de las mujeres compartieron en sus redes las fotos de la cena con mensajes que evidencian que la buena onda que hay en el plantel de la Selección Argentina, se trasladó también a sus familiares.

"Gracias por una linda noche, son lo más", escribió por ejemplo Mandinha Martínez, la esposa del Dibu, mientras que varias de las otras mujeres compartieron las fotos en sus cuentas de Instagram con corazones celestes y blancos o la bandera de Argentina.

Selfie de las esposas de los futbolistas en un encuentro cumbre en la noche de anoche. (Foto: TyC Sports)

Quiénes fueron las parejas de los jugadores de la Selección Argentina que se juntaron a comer en la previa de la semifinal

Mandinha Martínez (Dibu Martínez)

Daniela Rendón (Franco Armani)

Rocío Espósito (Gerónimo Rulli)

Bárbara Occhiuzzi (Molina)

Celeste Rey (Otamendi)

Karen Cavaller ("Cuti" Romero)

Muri López Benítez (Lisandro Martínez)

Agustina Bascerano (Pezzella)

Caro Calvagni (Tagliafico)

Julia Silva (Acuña)

Guadalupe Wada Ramón (Guido Rodríguez)

Valentina Cervantes (Enzo Fernández)

Camila Mayán (Mac Allister)

Yesi Frías (Palacios)

Linda Raff (Papu Gómez)

Alanis Poza (Almada)

Sabrina Di Marzo (Correa)

Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez)

María Emilia Ferrero (Julián Álvarez)

Las ausentes

A sabiendas de que no debe ser fácil coordinar y lograr que en un grupo de más de 20 personas no haya ausencias, Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel, Oriana Sabatini, Jorgelina Cardoso y Camila Galante no pudieron sumarse a la cena de chicas.