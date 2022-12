Poca demanda en los talleres de Verificación Técnica Vehicular en Posadas

martes 13 de diciembre de 2022 | 12:15hs.

Llega el período de vacaciones y los usuarios buscan tener sus vehículos en regla para viajar sin problemas. No obstante, los talleres de Verificación Técnica Vehícular en la ciudad de Posadas mantienen poca demanda y creen que se debe a crisis económica que se vive a nivel país y priorizan otros gastos.

Avelino Gigena, gerente de uno de los talleres de Verificación Técnica Vehicular en Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y contó: “La demanda de servicios ha decaído bastante pese a que estamos en plena temporada, aumentan un par de días el número de vehículos y otro día hay una quietud asombrosa. Suponemos que puede ser sencillamente al aspecto económico por lo que la gente se controla y mide en cuanto a los gastos que va a hacer, más allá de arriesgarse que le hagan una multa porque la tenemos vencida”

“El tema de la verificación en general está funcionando medianamente bien, se está trabajando sencillamente como en años anteriores, en este tiempo estamos brindando un servicio mucho más adecuado a la demanda y a la necesidad de la gente ya que hemos ampliado las instalaciones, tenemos comodidad para atender mayor cantidad de gente, tenemos en trabajo dos fosas en forma simultánea de manera que eso acorta muchísimo los tiempos de espera”, agregó.

En contraposición dijo que el problema que se presenta son por las personas que piden turno y llegan y se encuentran con una fila de aquellos que no lo han solicitado, “acá siempre fue inusual el tema del turno porque antes era por orden de llegada. Entonces, llega el que tiene turno y hay cuatro personas adelante, se corta la cola del que no tiene turno y se lo atiende a él pero se atiende inclusive sin turno porque hay mucha gente que no se maneja con los turnos por teléfono, no lo entienden entonces va directamente”.

“Se está haciendo el trabajo en forma sostenida, no hay una afluencia de gente que justifique el tener abierto todo el día porque realmente llega una hora en que ya prácticamente no hay gente dentro del galpón, ahora bien en cuanto al desarrollo del trabajo se observan algunas falencias que son emergentes de la situación y de particularmente de la necesidad y del aprieto económico en que se ve el automovilista”, continuó su relato.

Los incovenientes más frecuentes

Gigena por otra parte destacó que el problema que se presenta de manera repetida es por el estado de las cubiertas “que están peladas, porque no tienen dibujo, no tiene agarre y el costo de estas es realmente inalcanzable para algunos. Después hay problemas relacionados con el funcionamiento de amortiguadores, el sistema de polarizado de los vidrios que no es reglamentario, las luces ya que hay gente que le agrega faritos o le pone un vidrio de color en los faros principales pero la ley dice otra cosa entonces por ahí a veces se suscitan discusiones pero en general tratamos de sobrellevar y entender desde el razonamiento de todos”.

“Tratamos de no ser demasiado exigentes sin dejar de aplicar lo que dice la ley respecto de la seguridad de los vehículos que fue el motivo principal por el cual se dispuso la revisión técnica obligatoria a los vehículos”, remarcó.

En referencia a la modalidad de aplicación, el gerente dijo que sigue siendo la misma, “tiene la duración de un año y si tiene algún inconveniente se le da un plazo de gracia para que pueda solucionarlo y hay dos calificaciones: está el vehículo que no tiene arreglo en lo inmediato sin un desembolso considerable, presenta anomalías que son serias, entonces está rechazado y después hay aquellos que presentan fallas que son normales, le damos la opción de un plazo de 30 días para que vuelva al taller con el problema que ha sido observado pero esto no quiere decir de que se pueda hacer uso de su vehículo mientras está con un certificado condicional”

Costos

Gigena sostuvo que en cuanto a los precios que tienen las distintas categorías, si bien este año hubo un ajuste, “estamos en este momento tratando de lograr una equiparación con las provincias vecinas y en cuanto a la aplicación de tarifas estamos bastante quedados, en Corrientes, Chaco, Formosa tienen una tarifa para el auto de uso particular 6000 pesos y nosotros estamos en 3.600 pero estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Gobierno para que se analice un poquito pero todavía no tenemos respuestas, está en estudio”.

“No obstante, nuestro servicio se sigue brindando en las mismas condiciones porque entendemos que el precio no es un motivo que genere o que justifique irresponsabilidad para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros trabajamos en horario corrido de 8 a 16 y si vemos que realmente la demanda justifica permanecer mayor tiempo, lo vamos a hacer”, finalizó.