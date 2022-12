Inspeccionarán las piletas públicas para su habilitación

martes 13 de diciembre de 2022 | 8:20hs.

De cara al verano y a la espera de temperaturas que superen los 40°, la Dirección de Seguridad Acuática apunta a habilitar en toda su capacidad los balnearios El Brete y Costa Sur, que funcionaban de forma reducida hasta el momento. Del mismo modo, iniciarán las recorridas por piletas públicas para corroborar el cumplimiento en cuanto a elementos de seguridad y la presencia de guardavidas calificados en el lugar.





“El año pasado estábamos limitados con lo justo y hoy tenemos 126 guardavidas habilitados, con lo que cubrimos todo Posadas y Candelaria. En Oberá aprobaron 16 y en Eldorado hay 12. De a poquito vamos regularizando eso, por la importancia de tener el profesional certificado y recordando que todos los años el guardavida tiene que revalidar para poder trabajar”, dijo Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática de la provincia.



Sobre esa línea, destacó: “Tenemos la reválida más fuerte del país”.



“Han querido bajarla, pero demostramos que tenemos salvavidas de 65 años que la han aprobado y esto no quiere decir que sea dura. Muchos guardavidas han colaborado en la asistencia de accidentes en la Costanera junto a la Red de Traslados”, señaló.



Al respecto, explicó: “La primera parte es de primeros auxilios, RCP y movilización de una víctima acuática. Si aprobás eso, pasás a la reválida de pileta con tres circuitos similares a lo que sería un rescate, donde se muestra la habilidad y el entrenamiento del guardavida. Después pasamos a un simulacro en el río con dos rescates: un guardavida va por una víctima con el elemento que elija, y dos guardavidas con una víctima para ver el trabajo en equipo”.



“A veces te toca trabajar con una persona que conoces y otras no, y uno tiene que saber, en el momento, resolver una situación. Exigimos esto que nos dicen que es mucho, pero nos ha dado buenos resultados”, analizó Bacigalupi en diálogo con Radioactiva 100.7.



“El año pasado, tres guardavidas del municipio estaban en la playa de Brasil y quedaron primero, segundo y tercero. En España también están pidiendo muchos guardavidas y hay varios misioneros; la referencia es que están capacitados tanto en técnica de primeros auxilios como en la parte física”, distinguió.



A su vez, indicó que en Brasil, si se trata de la primera vez trabajando, debe realizarse un curso de quince días que depende de la Policía, pero acepta civiles. “Si bien su nivel es muy bueno, les falta gente. Son cuatro misioneros los que están hoy”, comentó.



Habilitación de balnearios



En Posadas, El Brete y Costa Sur funcionaron todo el año, pero “estos días van a abrir la temporada con toda la capacidad de guardavidas, porque teníamos una habilitación reducida”.



Todavía se esperan informes sobre Candelaria, y la próxima semana comenzarán las inspecciones en conjunto con la Municipalidad para corroborar que tanto piletas como balnearios estén en regla.



“Cada municipio tiene sus ordenanzas de habilitación. Posadas, Candelaria, Eldorado y Oberá son los únicos adheridos a la ley de seguridad acuática, que invita a la adhesión”, aclaró.



Sin embargo, advirtió que pese a contar con dos escuelas de guardavidas en Posadas y una próxima a funcionar en Oberá el año que viene, “el problema más grande es que no cubrimos con todos los guardavidas cada espejo de agua o pileta; está faltando el pilar fundamental de tener guardavidas, que tiene que estar un año para poder recibirse”. Además de los balnearios, la ciudad tendrá alrededor de 20 y 30 piletas habilitadas.



Por otra parte, Bacigalupi analizó que “muchos no quieren pagar el puesto de guardavidas y preguntan si el que limpia la pileta puede ocuparlo, o el hijo del que está en la entrada, o el dueño del lugar”.



“La vida de una persona y lo que es un puesto de guardavidas, no tiene comparación. En el agua hasta que pasan los accidentes la gente no se pregunta por qué no hay un profesional capacitado. Trabajamos con la prevención para que no ocurran accidentes”, remarcó. Afortunadamente, hasta el momento no se requirieron rescates, aunque sí asistencias por golpes de calor.



También hizo referencia a las consultas por palometas en El Brete y Costa Sur. “Los expertos nos dicen que cuando baja mucho el río y las temperaturas se elevan, como están ubicadas en lugares cercanos a la playa, cualquier barullo las deja al ataque defensivo, no por una cuestión de alimentarse. Está colocada una especie de red que ayuda mucho”, aseguró. Y lamentó que “eso y las rayas son problemáticas que vamos a tener siempre”.